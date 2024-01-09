竹聯幫明仁會靈骨塔詐團騙上億 要求避稅抵押房產借貸

竹聯幫仁堂明仁會新店分會長陳姓男子涉嫌謊稱仲介轉賣靈骨塔位，以避稅為由指示支付現金或抵押房產，向8人騙走1.2億元。刑事局拘提陳等11人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押1人獲准，命陳5萬、其他人3萬元交保。

警方調查，28歲陳姓男子去年7月赴台北市鑽石大樓性交易，稱服務差，與圍事范姓男子打架，持瓦斯槍射傷范頭部，外傳起因是覬覦私娼利益。

陳去年3月起組靈骨塔詐騙集團，指揮成員致電持有靈骨塔位的老人，稱可協助找買家，但交易金額大，為免被國稅局、公平交易委員會追查高額稅款，須製造現金金流，要求被害人面交現金，若拿不出錢，指示找代書公證抵押房產給詐團，向詐團借貸。

8人共交付現金近8百萬元、背債上億元，其中1名8旬老翁損失8千萬元最多。刑事局偵二大隊第一隊追查，去年7月、9月在新北、桃園市拘提陳等11人，其中崔姓男子欲搭機到泰國，在桃園國際機場被拘提，檢方聲押獲准。

陳否認詐騙，稱正常經商，協助找買家交易及向金主抵押借貸。警方報請法院裁定扣押價值2千多萬元房產抵押權，避免被害人遭犯嫌以民事途徑追討債務，並查扣代書公證資料及房地謄本。