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一把大火燒掉7500萬元！新北警公開銷燬50公斤毒品 全力阻絕毒害

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北警去年（2023年）上半年共計查獲第三、第四級毒品案501件，逮捕617人，查扣重達50公斤的毒品，粗估市價達7500萬元。新北市警方為展現緝毒成效與決心，今天上午由20多名荷槍實彈全副武裝的霹靂小組警員戒護，將這批毒品押運至新店垃圾焚化廠公開銷燬，以遏止毒品流入市面戕害民眾身心，全力阻絕毒害。

本次銷燬毒品中以青少年開毒趴時最常施用之第三級毒品K他命為最大宗，俗稱「喵喵」之第三級毒品4-甲基甲基卡西酮次之，另外也包含常見的FM2、一粒眠等新興毒品。新北警表示，毒販為吸引青少年施用、降低心防，將毒品偽裝成糖果、即溶咖啡包、奶茶包，或以名牌精品商標作為包裝，欲藉此展現施用毒品時的特殊感，降低用毒戒心。

新北警表示112年「防制營業場所涉毒專案」獲內政部警政署評核為全國第1名，112上半年「警察機關精進緝毒工作成效計畫」獲內政部警政署評核為六都第2名，112年9至10月間執行「第9波安居緝毒專案」再獲內政部警政署評核為全國特優；新北警全力維護治安，更榮獲警界中的金馬獎－「112年國家警光獎」團體組偵查犯罪類第1名。

新北警表示，將持續致力推動各項緝毒、反毒工作，貫徹「向上溯源，向下刨根」的執行原則，全力遏止、加強查緝，阻斷毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將毒品扔至焚化爐。記者黃子騰／翻攝
警方將毒品扔至焚化爐。記者黃子騰／翻攝
全副武裝的霹靂小組警員戒護毒品前往焚化爐。記者黃子騰／翻攝
全副武裝的霹靂小組警員戒護毒品前往焚化爐。記者黃子騰／翻攝

毒品 內政部 警察 新北

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