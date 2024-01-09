毒品男違規騎電動平衡車 涉怒砸機車恐嚇騎士逃逸慘自摔
張姓男子昨當街違規騎乘電動平衡車，行經北市士林區文昌路時，向路旁騎士借機車遭拒，惱羞成怒，涉持安全帽砸毀機車，隨後騎電動平衡車上文昌橋後自摔。警方獲報後到場，張男情緒激動怒罵髒話，再多加一條妨害公務罪嫌，全案依妨害公務、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。
士林警方指出，35歲張男是毒品列管人口，1月8下午5時許，以電動平衡車代步上路，當街違規騎乘，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項，個人行動器具行駛於道路上，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。
警方調查，張男涉騎電動平衡車上路，行經文昌路時，向路旁騎士的2旬騎士借機車，並稱用電動平衡車交換，等他騎機車返回，再換回來，騎士當場果斷拒絕，卻遭張男惱羞成怒，涉拿旁邊的安全帽砸機車，導致機車後照鏡及儀表板毀損，還持隨身的球棒涉嫌恐嚇。
警方昨獲報有人在文昌路上砸車，循線依電動平衡車特徵，發現張男在文昌橋上自摔，約10多分鐘查獲張男，張男當場坦承砸車毀損。警方向張男告知相關權利時，張男不願配合，情緒激動飆罵員警三字經、五字經，遭依妨害公務、毀損及恐嚇罪送辦。
士林警方呼籲， 士林分局呼籲，遇有糾紛請保持理性處理，勿有脫序行為，以確保雙方安全，若於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，涉嫌妨礙公務等情，必定強勢執法以捍衛執法尊嚴。
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