影／開公司車撞壞不賠 新北二手車行老闆到員工家開槍洩憤
新北市五股區昨天發生的槍擊事件，警詢後初步釐清案情，原來發生糾紛的雙方是二手車行老闆和員工，秦姓員工把公司要賣的車開出去玩，結果撞壞了卻賴著不管，林姓老闆氣到追去他家開槍。
據了解，22歲林姓男子與朋友合股在三峽區經營二手汽車買賣，他是車行老闆，35歲秦姓男子則是員工。日前秦男借公司要販售的汽車，開出去玩卻撞壞，預估修理費約需10萬元，但是他卻賴著不處理，為此曾與林男發生爭執，後來連班也不去上，避不見面。
林男氣炸，昨天下午4時許帶著鎮暴槍，開車到五股區民義路一段去找秦男，想逼他出面處理這筆修車帳，到了住家樓下打手機給秦男，邊講電話同時就持鎮暴槍對空連開2槍，秦男聽見槍聲嚇得躲在家裡不敢出來，林男拿他沒輒，隨即開車折返三峽。
員警鎖定嫌犯逃離車輛，通報攔截圍捕，下午5時許在林男經營的車行前方道路，攔車逮人搜出槍枝。警方昨晚並通知秦男到案協助調查，警詢後今天將依恐嚇公眾罪嫌將林男移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。
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