割頸案少女涉串證 改裁定收容

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北報導

新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北市國三生遭同校同學持彈簧刀刺殺十刀，送醫二天後不治，新北地方法院裁定行凶少年收容，涉嫌教唆的少女責付。事後警方發現少女聯繫目擊同學意圖串證，四日下午少女在律師陪同下再至警局做筆錄，警方隔天查扣少女疑似串證手機數位分析，少年法庭昨天再傳少女出庭，法官審理後裁定收容。

據了解，國三生割頸案發生後，涉嫌行凶的少年和教唆少女都被帶回警局，二人手機也都被查扣；少女被少年法庭責付回家後，在網路ＰＯ文嗆「未成年法律會保護我」，社會譁然，網紅小商人還在紐約租廣告牆曝光少年與少女長相。

事後少女疑似用新手機聯繫命案發生當時目擊的同學，要同學配合並告知調查時如何應答，警方獲報向新北地院少年法庭聲請同行書與搜索票，希望讓少女到案說明並保全證據，卻遭法官駁回。

事件經媒體曝光並砲轟法官「擺爛無作為」，新北地院當時回應「不予評論」，但疑似難敵輿論壓力，四日下午少女就在律師陪同下前往土城分局製作筆錄。

據了解，五日新北地院同意警方查扣少女疑似用來串證的新手機，警方做完數位分析後將結果送交少年法庭；新北地方法院少年法庭昨天上午傳喚少女出庭說明，訊後裁定將少女收容。

新北地方法院發表聲明表示，少女於另件調查中再涉本件偏差行為，且有疑串證，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

律師 未成年

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