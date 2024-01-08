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竹聯幫副會長撂人毆6國中生 幕後會長招募少年入幫慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

陳姓竹聯幫信堂承信會副會長去年因兒子在校和6名同學起衝突，竟私約6名學生談判並毆打成傷，桃園地檢署日前起訴陳男等3人。後續桃檢向上溯源，揪出該幫派朱姓會長提供資金發展幫派，還指示陳男招募國中生加入，桃檢今偵結，依違反組織犯罪防制條例起訴朱男。

據了解，平鎮區某國中陳姓學生及洪姓學生，去年3月在校走廊發生碰撞，後續洪生和另外5名同學在LINE上辱罵陳生，並互嗆雙方家長均有黑道幫派背景，陳生父親得知此事後，在網路上私約洪生及其他5名學生到平鎮一處民宅內談判，並找來30多名幫眾助陣，持刀械威嚇並徒手毆打6名學生，造成6名學生四肢身體擦、挫傷。

事後被害人報案，桃檢指揮平鎮警分局偵辦，陳男等3人落網後遭羈押，日前檢方依涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌將3人起訴。為徹底打擊組織犯罪，檢方持續蒐證溯源偵辦，揪出該幫派39歲朱姓會長，並在今年9月8日拘提到案，向法院聲押獲准，雖然朱男否認擔任會長，但經數位鑑識偵查及清查金流勾稽比對，發現朱男的確擔任會長。

檢方調查，朱男自2020年5月發起、主持竹聯幫信堂承信會，期間朱陸續提供資金發展幫派，以宮廟活動、公祭活動作為平日動員、號召的事由，並由承信會成員使用社群軟體發布聚會活動相關動態及照片，招募成員加入。

期間朱還指示陳副會長招募眾多國中生加入幫派，涉犯多起犯罪行為，包括傷害、毀損、強制、妨害秩序及恐嚇等。桃檢今偵結，認朱男涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段指揮、發起、主持犯罪組織等罪嫌，予以提起公訴。

桃園市平鎮區某國中2名國一學生糾紛，演變家長帶人毆打學生，日前警方函送10名打人家長同夥友人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市平鎮區某國中2名國一學生糾紛，演變家長帶人毆打學生，日前警方函送10名打人家長同夥友人。記者周嘉茹／翻攝

幫派 國中生 黑道

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