竹聯幫副會長撂人毆6國中生 幕後會長招募少年入幫慘了

陳姓竹聯幫信堂承信會副會長去年因兒子在校和6名同學起衝突，竟私約6名學生談判並毆打成傷，桃園地檢署日前起訴陳男等3人。後續桃檢向上溯源，揪出該幫派朱姓會長提供資金發展幫派，還指示陳男招募國中生加入，桃檢今偵結，依違反組織犯罪防制條例起訴朱男。

據了解，平鎮區某國中陳姓學生及洪姓學生，去年3月在校走廊發生碰撞，後續洪生和另外5名同學在LINE上辱罵陳生，並互嗆雙方家長均有黑道幫派背景，陳生父親得知此事後，在網路上私約洪生及其他5名學生到平鎮一處民宅內談判，並找來30多名幫眾助陣，持刀械威嚇並徒手毆打6名學生，造成6名學生四肢身體擦、挫傷。

事後被害人報案，桃檢指揮平鎮警分局偵辦，陳男等3人落網後遭羈押，日前檢方依涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌將3人起訴。為徹底打擊組織犯罪，檢方持續蒐證溯源偵辦，揪出該幫派39歲朱姓會長，並在今年9月8日拘提到案，向法院聲押獲准，雖然朱男否認擔任會長，但經數位鑑識偵查及清查金流勾稽比對，發現朱男的確擔任會長。

檢方調查，朱男自2020年5月發起、主持竹聯幫信堂承信會，期間朱陸續提供資金發展幫派，以宮廟活動、公祭活動作為平日動員、號召的事由，並由承信會成員使用社群軟體發布聚會活動相關動態及照片，招募成員加入。