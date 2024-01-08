澎湖輪啟航4月破首樁運毒案 2男轎車藏毒民宿落網遭押

澎湖縣檢警人員追查一起少年持毒案，向上溯源，發現毒販利用去年9月7日往返高雄和澎湖、甫啟航4個月的澎湖輪，托運轎車運毒至澎湖，前天掌握許姓和莊姓2男從船上駛出藏毒轎車，入住民宿，隨即發動搜索逮人，並起出安非他命572.72公克、毒咖啡包15包等物，因有串供、逃亡之虞，遭法院裁定收押。

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」去年8月23日除役後，運輸重任交由全新打造的「澎湖輪」，澎湖輪最大載客數600人、最大載運量可同時承載4輛大型遊覽車及82輛轎車，去年9月7日風光啟航。

澎湖縣地檢署檢察官林季瑩日前指揮澎湖縣警局刑大偵辦一起少年持有毒品案，經向上溯源縝密蒐證後，發現毒販竟利用甫啟航4個月的澎湖輪，托運轎車並從中夾帶毒品至澎湖牟利。

檢警追查得知，兩名20餘歲的許姓和莊姓年輕男子，5日深夜在高雄搭乘澎湖輪，疑從中以轎車運毒，於是在碼頭埋伏，6日上午6時許，澎湖輪抵達馬公港後，發現兩男從船上將轎車駛出，隨即開往位於西衛的民宿投宿入住。

檢警認時機成熟，當天中午隨即持搜索票前往民宿，當場逮捕許、莊2人，並在民宿房間查扣甲基安非他命572.72公克、毒咖啡包15包共計57.43公克，以及電子磅秤、封口機等物。

檢察官林季瑩訊問許、莊2男後，認被告2人運毒犯罪嫌疑重大，有事實足認2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向澎湖地院聲請羈押禁見獲准。

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