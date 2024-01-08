影／花蓮少婦賺奶粉錢養4幼子...網賣風雲榜空氣票被押

花蓮縣邱姓女子已婚育有4名年幼子女，因經濟不佳，去年8月間夥同妹妹在網路社團刊登文章，謊稱有「KKBOX風雲榜」門票可販售，有14名被害人匯款後，發現被詐，損失5萬元，刑事局中打獲報後，去年底前往搜索，帶回邱姓姊妹，2人辯稱，得款都已花用殆盡，檢方訊問後，認邱女有再犯之虞，向法院聲押獲准。

刑事局中打二隊在去年8月間分析警政署165反詐騙資料庫，發現有歹徒在網路社團張貼販售「KKBOX風雲榜」的門票，以每張3100元的價格販售，不過有14名消費者匯款之後，被對方騙走5萬元。

刑事局中打二隊報請花蓮地檢署檢察官王怡仁指揮後，與花蓮縣刑大科偵隊、苗栗縣竹南警分局合組專案小組，去年12月25日前往收網，帶回涉案邱姓姊妹（23歲、19歲）查扣涉案手機等贓證物。

經查，邱姓姊妹的犯案手法是在轉讓演唱會門票的臉書社團內貼文，消費者私訊接洽購買後，2人同時加對方LINE為好友，要求消費者依指示，匯款至指定金融帳戶後，2人再以話術誘騙消費指提供名下金融帳戶，開啟無卡提款功能。

邱姓姊妹後續誘騙其他被害人匯款金融帳戶後，再請消費者提供無卡提款序號，依該序號提領被害人財物，直至被害人網銀帳戶遭警示凍結，且未收到所購買演唱會門票，才驚覺遭詐欺。

邱姓姊妹在警詢時辯稱，因為有年幼的4名子女要撫養，經濟狀況不佳，才會從網路學習該詐騙技巧，騙來的贓款5萬元已花用殆盡。

全案警詢後移送花蓮地檢署，檢方訊問後，認定邱女有反覆實施之虞，向花蓮地院聲押獲准。

刑事局中打表示，近年來詐騙集團多利用新型態網際網路技術，不斷演進詐欺犯罪手法，利用熱門演唱會票一票難求狀態，讓民眾未能多加思慮，衝動匯款，提供名下金融帳戶資訊，嚴重損害民眾彼此間信賴感。