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高雄男入住旅社3天退房 喃喃自語不離開引警到場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子上周入住高雄市一家旅社，上周五辦退房後，卻在大廳喃喃自語，櫃台人員見蔡神情有異，擔心影響其他旅客報警；警方到場，蔡跳針否認自己住旅社，忘記姓名，最後被帶回警所按指紋，查出他是逃逸近月的毒品通緝犯。

警方調查，蔡姓男子（39歲）1月3日入住前金區七賢二路一家旅社，5日辦理退房後，卻待在大廳不肯離去，嘴中還喃喃自語，旅社櫃檯人員見他神情怪異，擔心影響其他旅客，報警請求警方協助勸離。

新興警分局前金分駐所巡邏警網趕赴現場了解，透過店家提供的住房登記資料，發現蔡男是台北地院去年12月8日發布的毒品案通緝犯。

警方欲將蔡男帶返所，但他不斷抗拒，並稱自己非登記房間之人，警方詢問他身分，「有沒有帶身分證？健保卡？」蔡誆稱不記得姓名，警方問「你是不是有案件？」蔡試圖逃離掙扎，遭警壓制喝斥「配合就好了」。後警方將蔡帶回警所，透過指紋辨識身分，確認蔡是毒品通緝犯，警詢後將他解送歸案。

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高雄蔡姓男子入住旅社3天退房，在大廳喃喃自語，業者報警，警方將壓制，帶回警所按指紋，查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子入住旅社3天退房，在大廳喃喃自語，業者報警，警方將壓制，帶回警所按指紋，查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子入住旅社3天退房，在大廳喃喃自語，業者報警，警方查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子入住旅社3天退房，在大廳喃喃自語，業者報警，警方查出他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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