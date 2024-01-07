高職生挺少年車手縱火偵防車 檢押一人2少年請回

台中市第三警分局的偵防車遭人縱火，警方查出是19歲朱姓高職生與17歲張姓、孫姓少年涉案，今天清晨將三人帶回偵辦，朱在今晚被檢方依涉犯公共危險等罪，向法院聲請羈押獲准，兩名少年部分，因少年法院未裁定同行書，不被認定是現行犯，另行函送，今未隨案移送少年法庭。

台中地檢署表示，此案除了兩名少年移送少年法庭審理之外，另外涉案成年的朱姓男子由檢察官訊問後，認定有串證、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人騎機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。