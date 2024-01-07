高職生挺少年車手縱火偵防車 檢押一人2少年請回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局的偵防車遭人縱火，警方查出是19歲朱姓高職生與17歲張姓、孫姓少年涉案，今天清晨將三人帶回偵辦，朱在今晚被檢方依涉犯公共危險等罪，向法院聲請羈押獲准，兩名少年部分，因少年法院未裁定同行書，不被認定是現行犯，另行函送，今未隨案移送少年法庭。

台中地檢署表示，此案除了兩名少年移送少年法庭審理之外，另外涉案成年的朱姓男子由檢察官訊問後，認定有串證、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人騎機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。

經查，張姓少年被警方鎖定是涉及詐欺案件的車手，昨天才被第三警分局通知到案，製作警詢筆錄，未料張疑因不滿警員問案態度，離開分局後，找來孫、朱二人向警方報復，行徑十分囂張，全案經警詢後依公共危險、妨害公務、少年事件處理法等罪方向偵辦，其中朱被檢方聲押獲准，兩少年部分，則因少年法庭法官未裁定同行書，警詢後已讓二人離開。

台中市第三警分局的偵防車遭朱姓男子縱火，警方帶回朱與兩名涉案少年，朱遭檢方聲押獲准，兩涉案少年則請回。圖／讀者提供
台中市第三警分局的偵防車遭朱姓男子縱火，警方帶回朱與兩名涉案少年，朱遭檢方聲押獲准，兩涉案少年則請回。圖／讀者提供
台中市第三警分局的偵防車遭朱姓男子縱火，警方帶回朱與兩名涉案少年，朱遭檢方聲押獲准，兩涉案少年則請回。圖／讀者提供
台中市第三警分局的偵防車遭朱姓男子縱火，警方帶回朱與兩名涉案少年，朱遭檢方聲押獲准，兩涉案少年則請回。圖／讀者提供

監視器 縱火 車手

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