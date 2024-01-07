快訊

團隊撞死婦仍競選遭藍營批無誠信 張美慧：家屬沒意見

日本石川晃不停！今再傳規模4.5地震 氣象廳發緊急地震速報

選前藍、白、綠大拚鬥 總統候選人8日齊集「這縣市」掃街拉票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

作奸犯科神明不庇祐！通緝犯廟會遶境遭警認出、當場逮捕

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

38歲陳姓毒品通緝犯，昨天參加台南市安南某廟會遶境，被在路口執行交管警員認出後，立即由2名便衣員警尾隨觀察，同時請求支援，支援警力到場後隨即上前盤查，搜出他涉嫌持有二級毒品安非他命2包，警詢後解送台南地檢署歸案，並依毒品罪嫌法辦。

台南市警三分局海南派出所員警，昨天上午8點多執行廟會遶境勤務，執勤警員發現1名疑似毒品通緝犯出現在遶境隊伍中，立即由2名便衣員警尾隨觀察，同時請求支援。

支援警力到場後，隨即在安南區大安街上前盤查，確認身分後當場逮捕，並在陳姓男子（38歲）身上搜出二級毒品安非他命2包，全案依毒品通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。據了解，陳涉毒品案，去年10月底遭台南地檢發布通緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓毒品男通緝犯（紅圈者），參加台南市安南某廟會遶境，被在路口執行交管警員認出後逮捕歸案。記者黃宣翰／翻攝
陳姓毒品男通緝犯（紅圈者），參加台南市安南某廟會遶境，被在路口執行交管警員認出後逮捕歸案。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝 遶境

延伸閱讀

未經道路申請 雲林宮廟陣頭抵台南眾神之都遶境挨罰

台南市廟會160多個陣頭上街 南警：分早中晚3班交管

宮廟遶境人太多爆推擠糾紛 汐止警鎖定6人涉案追緝

朴子配天宮海表聖會回鑾安座 27天遶境巡安圓滿完成

相關新聞

男子攜空氣槍赴柯文哲造勢會場 警查出他是單獨前往

總統候選人柯文哲昨晚在台中大里造勢，國安單位和警方現場查獲姚姓男子攜帶空氣槍案，霧峰警分局上午進一步說明，經查姚男是一人...

招待4友攜毒來台旅遊還派女兒監控 泰男PHUA遭通緝

泰國男子YODMANEEBANPHOT PHUA去年間以陪女兒HATTHAYA來台名義，招待4名男女友人免費同行遊台灣，...

作奸犯科神明不庇祐！ 通緝犯廟會遶境遭警認出法辦

38歲陳姓毒品男通緝犯，昨天參加台南市安南某廟會遶境，被在路口執行交管警員認出後，立即由2名便衣員警尾隨觀察，同時請求支...

基隆港區4男貨輪走私動植物被逮 翻牆搬私貨安全現漏洞

海巡署苗栗查緝隊等單位昨天凌晨在基隆港西岸南櫃場圍牆外貨車，查獲從林姓男子等4人，涉嫌從靠泊西19號碼頭的一艘貨櫃輪，搬...

基隆港查獲走私動植物 土撥鼠、松鼠、青蛙等逾200隻

海巡署查緝單位今天凌晨在基隆港一艘貨輪，在貨物中查獲夾藏走私動植物，經清點有土撥鼠、松鼠等很多種類，總數逾200隻，目前...

「不要看我沒有」新北同居情侶爭吵變砍人 乾兒子奪刀被劃傷

新北市劉姓男子去年8月中與同居女友發生爭吵，涉嫌持刀刺傷女友，女友乾兒子見狀上前奪刀也遭劃傷，警方獲報到場依現行犯逮捕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。