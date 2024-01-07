作奸犯科神明不庇祐！通緝犯廟會遶境遭警認出、當場逮捕

38歲陳姓毒品男通緝犯，昨天參加台南市安南某廟會遶境，被在路口執行交管警員認出後，立即由2名便衣員警尾隨觀察，同時請求支援，支援警力到場後隨即上前盤查，搜出他涉嫌持有二級毒品安非他命2包，警詢後解送台南地檢署歸案，並依毒品罪嫌法辦。

台南市警三分局海南派出所員警，昨天上午8點多執行廟會遶境勤務，執勤警員發現1名疑似毒品通緝犯出現在遶境隊伍中，立即由2名便衣員警尾隨觀察，同時請求支援。

支援警力到場後，隨即在安南區大安街上前盤查，確認身分後當場逮捕，並在陳姓男子（38歲）身上搜出二級毒品安非他命2包，全案依毒品通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。據了解，陳涉毒品案，去年10月底遭台南地檢發布通緝。

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