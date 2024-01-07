招待4友攜毒來台旅遊還派女兒監控 泰男PHUA遭通緝

泰國男子YODMANEEBANPHOT PHUA去年間以陪女兒HATTHAYA來台名義，招待4名男女友人免費同行遊台灣，唯一條件就是幫他將夾藏海洛因毒品的行李托運抵台，成功交給台灣貨主有2萬至5萬元不等酬勞，一行人入境時就被盯上，總共查扣市價2.5億元41.7公斤海洛因，檢警事隔2天將HATTHAYA拘提到案，桃園地檢署偵結，將4女1男共5名泰人依毒品罪起訴，主嫌PHUA發布通緝中。

起訴指出，在逃的PHUA 去年9月前先購買台灣旅遊行程後，免費招待35歲SASITORNCHAIWAT NAMFON、27歲CHATNATWORAKUL SRIWAN、36歲PHANUKORNPORNPONG MONRUDEE等3泰女及44歲泰男SAEKHUE GREETHA共4名友人參加來台旅行團，然後在9月1日當天出發前，先將海洛因以塑膠袋包裹並縫製在泰國手工編織布中企圖魚目混珠，由21歲女兒YODMANEEBANPHOT HATTHAYA送到機場附近的飯店給他們。

原定計畫等4人抵達嘉義縣的仁義湖岸大酒店後，將夾藏海洛因行李箱交還給HATTHAYA，由HATTHAYA聯絡台灣貨主。一行5名男女共同搭乘9月1日自泰國曼谷起飛的越捷航空VZ562班機，並於當天下午3點30分落地，入境時，4人託運的行李遭航警局人員察覺有異，會同台北關查緝人員共同開驗，當場查獲4只行李箱共重約41.7公斤的海洛因。

檢警追查，發現4男女在素萬那普機場時，身旁還有1女子，調閱泰國機場監視器顯示5人在機場同進同出，顯示出發前應該認識。根據3名泰女供稱，另名女子為招待他們來台男子的女兒，當天也搭乘同班飛機，確認身分後，於9月3日下午5點35分持拘票前往北市萬華區麗華大飯店將HATTHAYA拘提到案。