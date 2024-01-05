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CPI成長率達標準…軍公教退休金有望調升 政院：不低於4%為目標

士檢傳喚涉假球案4前球員1組頭 訊後請回

中央社／ 台北5日電

士檢偵辦前超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷球員涉假球簽賭案，為釐清案情，檢察官今天上午傳喚前球員陳品銓、周暐宸、黃鈜閔、顏聞佐及組頭邱姓男子5人，訊問結束後請回。

檢警去年發動2波搜索行動，接連訊問涉案前球員吳季穎、邱忠博、陳品詮、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸、斑霸、李其恩、吳季穎的黃姓前女友、賭客張姓男子、前九太科技隊兼組頭邱姓教練及曾是球員的邱姓組頭，訊後均諭令交保候傳。

檢察官認為柯旻豪犯嫌重大，有勾串證之虞，依違反賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，去年向法院聲押禁見獲准；據悉，檢察官多次提訊柯旻豪，除策動他自白認罪外，進一步勾稽比對他與其他被告、證人的說詞，後續偵查行動緊鑼密鼓進行中。

檢警過濾扣案卷證，查出吳季穎、柯旻豪等人涉嫌向組頭下注，於賭博網站「九州娛樂城」的九州球版簽賭職籃SBL等賽事，並不定時下注當時效力的裕隆隊贏球或輸球。

檢警懷疑，吳季穎、柯旻豪等人於部分賽事放水，涉嫌妨害運動彩券投注標的運動競技賽事的公平。據了解，吳、柯等人否認放水。

士檢證實，為釐清案情，查明真相，檢察官今天上午傳喚涉案前球員陳品銓、周暐宸、黃鈜閔、顏聞佐及前九太科技隊兼組頭邱姓教練等5人，訊問結束後，已將5人請回，持續深入追查案情。

檢察官 運動 賭博

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