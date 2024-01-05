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讓警察能睡得好 行政院核定專案預算經費1億7千餘萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署推動「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整（修）建2年中程計畫」，獲行政院核定專案預算經費1億7千餘萬元，警政署盤點最迫切整建需求145處待勤處所，以全額補助方式，規劃兩年進行內部空間修建，全方位改善警員警勤餘休息環境。

這次計畫由內政部支持推動，內政部長林右昌指出，審酌地方政府財政狀況不一，無法全數編列經費整建，特別全額補助改善145處待勤處所，希望未來能夠引導地方政府編列預算，整建老舊警察廳舍，共同提升警察辦公環境，讓員警不管在執勤或勤餘待勤，都能得到更好照顧。

警政署表示，警察廳舍為公共建設，向來以實用性為主，通常以耐震補強或拆除重建避免危及結構安全，或以修繕方式，維持廳舍堪用並延長使用年限，難以兼顧員警生活及休憩品質，這次計畫調查全國各地方警察勤務機構（分駐派出所、偵查隊、交通分小隊）待勤處所整建需求，盤點最迫切整建需求145處，改善員警休憩環境；同時還針對女性員警所使用衛浴設備、門禁設施等進行優化，營造性別友善執勤環境。

林右昌說，警察工作有別於一般公務人員，是一種勤務負擔重、危險程度高的職業，勤務不分平假日、需24小時輪班，執勤時間長，必須要有良好的睡眠品質，加上大部分年輕員警以勤務處所為家，有必要改善其休憩及居住環境近期。中正大學治安民調更獲九成以上民眾滿意警察維護治安作為，警察辛勞及維護治安的成果大家有目共睹。

警政署獲行政院核定專案預算經費1億7千餘萬元，整建145處待勤處所。記者廖炳棋/翻攝
警政署獲行政院核定專案預算經費1億7千餘萬元，整建145處待勤處所。記者廖炳棋/翻攝

警察 林右昌 內政部

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