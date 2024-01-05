通緝男藏摩鐵吸毒 板橋警上門攔檢人贓俱獲

因詐欺案被高雄橋頭地院通緝的陳姓男子藏身新北市一間汽車旅館涉嫌吸食毒品，板橋警方昨晚上門擴大攔檢，當場人贓俱獲，警詢後解送歸案，另涉嫌持有毒品罪嫌部分，移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局昨晚11時執行擴大臨檢勤務，後埔派出所員警前往轄內縣民大道上一間汽車旅館3樓房內，查證房客陳姓男子（47歲）身分時，察覺他神情緊張有詭，經查詢為高雄橋頭地院發布的詐欺通緝犯，警方附帶執行搜索，在房間桌上發現安非他命吸食器一組、海洛因2包、安非他命3包。

據了解，陳男昨天北上訪友，臨時投宿在板橋區汽車旅館，沒想到竟遇上警方為淨化選前治安工作，前往汽車旅館執行擴大臨檢勤務，當場人贓俱獲，警詢後全案依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，詐欺通緝部分依法解送高雄橋頭地院歸案。

板橋警分局長黃南山表示，淨化選前治安為警察現階段重點工作，他強調對治安事件絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序手段影響選舉，只要發生不法情事，絕對會嚴正執法、決不寬貸。防制毒品危害人人有責，呼籲民眾要勇於拒絕毒品，警方將持續加強執法，貫徹政府「反毒」決心。