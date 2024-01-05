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影／通緝犯上次加油門跑了...這次塞車陣 新北警攔搜扣槍毒逮3人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

兩名張姓男子及侯姓男子這月3日開車行經新北市淡水區民權路被警攔下，經查有兩人是通緝犯，並在車內搜出毒品及改造手槍，一併帶回偵辦，警詢後依法解送張男、侯兩男，另依毒品、槍枝移送兩張姓男子。

據了解，張姓男子（42歲）因毒品案件未出庭應訊，去年11月30日被士林地檢署發布通緝。這月2日凌晨零時，張男開車行經新北市淡水區民族路，碰上淡水警分局員警巡經，警用小電腦查證車號發現張男通緝身分欲趨前盤查，張男拒檢猛踩油門加速駛離順利脫逃。

翌日下午4時許，張男開車載著侯（42歲）、張（47歲）兩男，途中行經淡水區民權路與民族路口，被警發現立即通報線上警網攔截圍捕，卻因正值下班期間，3人被卡困在車陣中動彈不得。

警尾後追至包圍喝令車上3人下車受檢不從，被警方持辣椒槍噴灑控制，經查意外又查出侯姓男子因毒品、妨害公務未到庭應訊，分別於去年3月17日及去年12月1日發布通緝。附帶搜索於車內搜扣1把改造辣椒槍、2支貫通槍管及2顆子彈，另在47歲張男身上搜出毒品海洛英6公克及安非他命17公克，一併帶回偵辦。

偵詢時，3人坦承犯行，警詢後依毒品、妨害公務解送42歲張男、侯男歸案。另依毒品罪嫌移送47歲張男、槍砲彈藥刀械管制條例移送42歲張男法辦。並持續向上溯源查緝槍枝及毒品來源。

新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方日前在民權路攔下一車，經查車內兩人是通緝犯，另搜扣毒品及槍枝依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

毒品 淡水

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