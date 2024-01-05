國三生割頸案涉案少女疑串證 法院挨批無作為

新北市某國中3年級15歲男學生上月25日在學校遭割喉身亡，民眾送花哀悼。圖／聯合報系資料照 新北市國中生遭割頸命案，新北地方法院裁定涉嫌行凶的少年收容、涉嫌教唆的少女責付家人，外傳警方獲報少女以手機聯繫目擊命案同學串證，為帶回偵詢及保全證據，向新北地院聲請同行書及搜索票被駁回，昨直接通知少女到案。新北地院回應，涉及法官就個案審理決定，依審判獨立精神，尊重不評論。

據了解，少女昨中午由律師陪同赴警局製作筆錄，警方偵詢釐清是否串證。負責偵辦的土城警分局，對此低調不回應。

據傳，涉案少女以手機通訊軟體聯繫目擊命案同學，指導面對調查要如何應答，警方收到檢舉及對話紀錄截圖，為預防串證及滅證，向新北地院少年法庭聲請核發同行書、搜索票，要少女到案說明及搜查有無相關證據，但被少年法庭駁回。

新北地院表示，少年法庭受理後積極審慎進行，並非毫無作為，但依法少年事件調查不公開，礙難就調查事項及進度說明。

案發後檢方相驗死者遺體，查出身中十刀，包括頸動脈、左胸、右下背靠近腎臟處，研判頸動脈大量失血或左乳下深及心臟刀傷致死。法醫前天解剖，將待解剖報告出爐後確認死因。

網紅小商人日前則在臉書表示要將涉案少年、少女照片放上宣傳車，前天貼文指「廣告公司說有官方交代所有大車公司，如果掛我的廣告，會被釘。我決定再多送你一隻洛杉磯高速公路的Ｔ霸」，昨再發文表示要在美國紐約時報廣場的電子看板登廣告，並嗆「去罰紐約時代廣場的看板試試」。