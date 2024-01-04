屏東三地門郵局遇搶匪闖入 蒙面男3小時落網

屏東縣三地門鄉郵局今天上午發生搶案，一名蒙面男子從後門闖入持菜刀行搶，並與郵局局長拉扯逃逸。警方中午在長治鄉將涉案鄭姓男子查緝到案，全案依強盜罪送辦。

屏東縣警察局里港分局下午發布新聞稿指出，三地門鄉郵局上午8時許遭一名蒙面男子意圖由後門持菜刀闖入行搶，郵局局長聽聞聲響查看，並與搶匪發生拉扯，但仍被搶匪成功逃逸。里港分局獲報組成專案小組調查釐清，幸經盤點郵局並無損失。

警方調閱監視器畫面後，鎖定45歲鄭姓犯嫌涉案，並於中午11時許在屏東縣長治鄉將鄭嫌查緝到案，初步了解犯案動機為借貸欠款缺錢，才動起歪腦筋鋌而走險，全案訊後依強盜罪移送屏東地檢署偵辦。

里港分局表示，年關將近，現金需求增加，呼籲不法之徒切莫心存僥倖和貪念以身試法，否則警方定將依法嚴辦。