影／新北28歲男組販毒集團擁槍自重 保險箱起獲霰彈槍達姆彈

刑事警察局偵查第三大隊接獲線報，以28歲陳姓男子為首的販毒集團，在新北市一帶出沒販毒，警方日前陸續逮人，除查扣毒品喵喵718公克、愷他命103公克外，還發現陳嫌等人擁槍自重，警方搜出GLOCK43型手槍1枝、輪轉式霰彈槍1枝，還有殺傷力強大的達姆彈44顆。

警方指出，陳嫌夥同王嫌等4人，在新北市板橋地區製造、分裝及販售毒品咖啡包，專案小組跟監蒐證，掌握陳嫌等人租屋處所，去年9月，持拘票及搜索票，陸續將陳嫌等人查緝到案，並當場查獲「毒品咖啡包、三級毒品喵喵718公克、愷他命103公克及大批毒品咖啡包分裝器具。

全案依毒品危害防制條例，將陳嫌等4人移送新北地檢署偵辦，陳嫌否認販毒，將罪行全推給小弟，遭檢方聲押獲准。

警方持續追查，發現陳嫌疑持有槍枝，並將槍枝交給28歲張姓小弟保管，去年12月，警方前往張嫌板橋住處，在保險箱內，查獲霰彈槍及克拉克手槍、44顆殺傷力極高的「中凹彈」(達姆彈)，詢後將張嫌依槍砲罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885