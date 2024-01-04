淨化選前治安 刑事局全力查毒掃槍逮5嫌送辦

28歲陳姓男子為首的毒品集團自去年起於新北市板橋區製造、分裝毒品咖啡包，涉嫌販售牟利，刑事局獲報循線偵蒐並發動2波拘搜行動，共逮5嫌送辦，另查獲持有霰彈槍和達姆彈。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長張文源表示，去年6月接獲情資，指以28歲陳男為首的毒品集團涉嫌在新北市板橋區從事製造、分裝毒品咖啡包，藉此販賣給不特定人藉以牟利，隨即組成專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經長期跟監蒐證，掌握陳男等嫌分別在板橋區承租3間套房，由陳男負責取得國內毒品原料和分裝，共犯28歲王姓、29歲張姓男子（竹聯幫成員）和35歲游姓男子則負責加工等任務，並以游男所承租套房作為共同製造、分裝毒品咖啡包處所。

經掌握相關非法事證，專案小組見時機成熟，於去年9月26日於板橋區將陳男等4嫌拘提到案。

同時，當場查獲毒品咖啡包成品、半成品1524包，第三級毒品4-甲基甲基卡西酮 （俗稱喵喵）718公克、愷他命103公克、分裝器具1批、手機11支和現金新台幣9萬餘元等贓證物。

初估上述毒品和原料市價約為250萬元。全案將陳男等4嫌依涉嫌違反毒品危害防制條例移送新北檢偵辦，主謀陳男裁定羈押、其餘3嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。

除此之外，專案小組還循線查知，和此集團交好友人28歲張男涉嫌持有槍彈，經掌握其藏匿槍彈處所，隨即於去年12月1日至張男位於板橋區住處執行拘搜行動，當場將張男查緝到案，並於現場保險箱內起獲霰彈槍及手槍各1支、44顆殺傷力極高的「中凹彈」（也稱達姆彈）。張男到案後辯稱，槍彈是已故友人所託放物品。

全案詢後將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移請新北檢偵辦，裁定以10萬元交保。

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