影／高雄賓士男追妹擺書裝文青 違停遭警攔...K味害她進警所

黃姓男子因想追求陳姓女子，在車上擺放4本心理學裝文青，昨晨從屏東駕賓士車載陳女返回高雄住處，因違停斑馬線被警攔查，黃男一打開車門警方聞到濃濃K菸味，追問下，黃交付28包毒咖啡包、13顆FM2毒品，陳看傻眼急撇清，因有吸K菸，雙雙被送辦。

小港警分局小港派出所長陳宗靖、警員余宗翰昨晨零時30分許執行巡邏，巡經平和路時，發現一輛賓士車在路口紅線違停，遂上前攔查。

駕駛黃姓男子（39歲）打開車門下車，車上飄散濃厚K他命毒品味道，陳宗靖要求黃「怎麼車上都是K味，自己拿出來就好」，當時坐在副駕駛座的陳姓女子（31歲）看到黃被警方臨檢，當場傻眼。

黃當下坦承，毒品已吸食完，但卻神色緊張，警方眼尖發現，駕駛座椅下方有個提袋，自己要黃自己拿出，結果袋內裝有外包裝標示「LV」的K他命，隨後在車上另搜獲毒品咖啡包28包、少許大麻、FM2共13顆、FM2粉末3大包及K盤等物。

警方發現，賓士車後座擺放「行為暗示心理學」等4本書，黃坦承，因想追求陳女，擺書營造自己是文青，並以摻有K他命的香菸無償提供陳在車上吸食，藉以贏得陳的好感。

警方當場將兩人帶返所調查，黃僅供述買毒，否認販毒，也未供出上游，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦；陳坦承吸K菸，採尿送驗後函送裁罰。