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影／男深夜駕車不開大燈 南警關心近況卻讓他藏毒露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南47歲王姓男子昨晨工作結束後開車返家，行經中西區民族路二段未開大燈遭警攔下，盤檢過程中發現他是毒品人口，關心詢及是否戒除毒品惡習時，卻見他低頭不語有異，經手電筒照射下發現車後座椅上有1只手提包內藏海洛因及安非他命等物，當場被帶回調查後送辦。

市警二分局民權派出所所長何家慶3日凌晨0時許帶班巡邏當中，在民族路二段道路上，發現迎面而來1輛轎車未開大燈，深夜行駛於道路很危險。所長調頭後攔下駕駛王男，盤檢過程也發現他是毒品人口。

王男指工作剛結束，準備駕車返回歸仁住處，也因其前置物箱內放有一疊紅包，經詢問及檢查初雖未發現違禁物品，所長核對資料時，關心他是否戒除毒品惡習等語，發現其神態有異，提高警覺。

後續也在手電筒照射下，警方在車後座椅上發現1只手提包，在他打開配合檢查中，發現包內藏放有海洛因1包、重0.42公克，及安非他命13包、重28.52公克等物，當場將他逮捕。經帶返派出所後，相關毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，詢問後依涉毒品危害防制條例將他送辦，並擴大溯源追查其毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在王男車後座椅上發現1只手提包，在他打開配合檢查中，發現包內藏放有海洛因及安非他命等毒品。圖／讀者提供
警方在王男車後座椅上發現1只手提包，在他打開配合檢查中，發現包內藏放有海洛因及安非他命等毒品。圖／讀者提供
警方查獲王男持有海洛因1包、重0.42公克，及安非他命13包、重28.52公克等物，並依法將他移送法辦。圖／讀者提供
警方查獲王男持有海洛因1包、重0.42公克，及安非他命13包、重28.52公克等物，並依法將他移送法辦。圖／讀者提供
王姓男子昨晨工作結束後開車返家，行經台南中西區民族路二段未開大燈遭警攔下。圖／讀者提供
王姓男子昨晨工作結束後開車返家，行經台南中西區民族路二段未開大燈遭警攔下。圖／讀者提供

毒品 紅包

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