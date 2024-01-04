槍毒犯拒檢 4警騎車上國道逮人

吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝 槍砲和毒品遭通緝的四十九歲吳姓男子，前晚駕車行經新竹縣新豐鄉違規停車，遭員警取締，吳男涉嫌開車衝撞二警往高速公路逃逸，員警對空鳴槍，朝輪胎連開三槍仍攔阻未果，呼叫支援後四警騎乘警用機車追上國道，從湖口一路追到竹北；最後吳開車自撞，員警再補一槍才將人制伏，搜出毒品，移送法辦。

新竹縣警新湖分局二名警員，二日晚間六時許執行交通稽查勤務，發現吳男轎車違規停車，吳神色緊張，見二警上前盤查，立即開車加速逃逸。

二警騎車追逐，在新興路與中興路口攔住該車，吳男不但沒下車，還開車衝撞二名警員，所幸警方及時閃躲未受傷。

警方立即對空鳴槍，再朝吳男車輪連開三槍，但吳男仍加速逃逸，並開上湖口交流道，二警立即通報攔截圍捕，四名警員騎乘警用機車追上國道，一路追吳男到下竹北交流道後，在縣政二路與光明六路口，發現吳男自撞路樹。