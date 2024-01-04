聽新聞
test
0:00 / 0:00

槍毒犯拒檢 4警騎車上國道逮人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝
吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝
槍砲和毒品通緝的四十九歲吳姓男子，前晚駕車行經新竹縣新豐鄉違規停車，遭員警取締，吳男涉嫌開車衝撞二警往高速公路逃逸，員警對空鳴槍，朝輪胎連開三槍仍攔阻未果，呼叫支援後四警騎乘警用機車追上國道，從湖口一路追到竹北；最後吳開車自撞，員警再補一槍才將人制伏，搜出毒品，移送法辦。

新竹縣警新湖分局二名警員，二日晚間六時許執行交通稽查勤務，發現吳男轎車違規停車，吳神色緊張，見二警上前盤查，立即開車加速逃逸。

二警騎車追逐，在新興路與中興路口攔住該車，吳男不但沒下車，還開車衝撞二名警員，所幸警方及時閃躲未受傷。

警方立即對空鳴槍，再朝吳男車輪連開三槍，但吳男仍加速逃逸，並開上湖口交流道，二警立即通報攔截圍捕，四名警員騎乘警用機車追上國道，一路追吳男到下竹北交流道後，在縣政二路與光明六路口，發現吳男自撞路樹。

吳男見警又追上，仍試圖開車衝撞逃逸，警方再朝吳男車輪開一槍制止，接著破窗將吳男從駕駛座內拉下，並查獲安非他命、海洛因各一包，警詢後依毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦，並追查毒品來源。

吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝
吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝

毒品 新竹 通緝

延伸閱讀

違停拒檢還竄逃衝撞…竹縣警開5槍制伏 經查為毒品通緝犯

看一眼遭認挑釁…兩兄弟涉持電擊棒擋人去路 警拘提另起獲毒品

台南男遭控倒車衝撞警方巡邏車 高分院勘驗以這理由判無罪

槍毒重犯開車撞2警逃逸 4警騎車追上國道、朝車胎開槍逮人

相關新聞

豪宅施工 2裝潢工離奇陳屍床板內

林姓、江姓裝潢工前天上午到台北市內湖區某新建大樓豪宅施作，當晚失聯，林妻和江的女友找雇主陪同查看，發現二人陳屍臥室密閉的...

王欣儀淚訴胞姊遭刺39刀香消玉殞 凶嫌判死不到2周6槍斃命

台北市議員王欣儀今在臉書淚訴，姊姊王婉儀19歲那年，被追求不成的男同學殘忍刺39刀殺害棄屍。上月12日是姊姊冥誕，王欣儀...

檢警初步相驗結果出爐！內湖2裝潢工陳屍床板架內 裝潢師推測：天冷睡午覺中毒

裝潢工林男、江男昨在台北市內湖區新明路上一處新建大樓施作，深夜被發現雙雙陳屍床板架內，檢警今午在台北第二殯儀館相驗，死者...

裝潢、清潔通風不良 最易甲苯中毒

台北市二名裝潢工人在施工現場昏迷致死，現場有強力膠，甲苯中毒的可能性高；台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，榮總...

槍毒犯拒檢 4警騎車上國道逮人

槍砲和毒品遭通緝的四十九歲吳姓男子，前晚駕車行經新竹縣新豐鄉違規停車，遭員警取締，吳男涉嫌開車衝撞二警往高速公路逃逸，員...

影／來台旅遊目的不單純！2泰女夾帶上億海洛因闖關遭逮 警循線1共犯

關務署台北關與航警局安檢大隊執行入境託運行李X光儀檢時，發現一件行李X光顯像有異，待2名旅客提領行李通關時予以攔查，當場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。