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槍毒犯拒檢 4警騎車上國道逮人
槍砲和毒品遭通緝的四十九歲吳姓男子，前晚駕車行經新竹縣新豐鄉違規停車，遭員警取締，吳男涉嫌開車衝撞二警往高速公路逃逸，員警對空鳴槍，朝輪胎連開三槍仍攔阻未果，呼叫支援後四警騎乘警用機車追上國道，從湖口一路追到竹北；最後吳開車自撞，員警再補一槍才將人制伏，搜出毒品，移送法辦。
新竹縣警新湖分局二名警員，二日晚間六時許執行交通稽查勤務，發現吳男轎車違規停車，吳神色緊張，見二警上前盤查，立即開車加速逃逸。
二警騎車追逐，在新興路與中興路口攔住該車，吳男不但沒下車，還開車衝撞二名警員，所幸警方及時閃躲未受傷。
警方立即對空鳴槍，再朝吳男車輪連開三槍，但吳男仍加速逃逸，並開上湖口交流道，二警立即通報攔截圍捕，四名警員騎乘警用機車追上國道，一路追吳男到下竹北交流道後，在縣政二路與光明六路口，發現吳男自撞路樹。
吳男見警又追上，仍試圖開車衝撞逃逸，警方再朝吳男車輪開一槍制止，接著破窗將吳男從駕駛座內拉下，並查獲安非他命、海洛因各一包，警詢後依毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦，並追查毒品來源。
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