裝潢、清潔通風不良 最易甲苯中毒

內湖一處新建工程昨有2名工人死亡，疑吸入甲苯中毒釀禍。本報資料照片 台北市二名裝潢工人在施工現場昏迷致死，現場有強力膠，甲苯中毒的可能性高；台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，榮總毒物中心每年收治十多例「甲苯」中毒個案，民眾若在類似環境聞到刺鼻怪味，感覺頭暈腦脹，要立即離開現場。

楊振昌說，建築裝潢業、環境清潔等從業人員為「甲苯」中毒兩大高風險群，因為裝潢、油漆、清潔時，使用的油漆或清潔劑等大多含有「甲苯」有機溶劑，如處在局限空間或通風不良，就可能引發中毒。

「甲苯」毒性使大腦「先興奮、後抑制」，初期產生興奮感，如吸入高濃度氣體，將嚴重損及心、肝、腎及肌肉等器官組織；興奮過後，中樞神經產生「抑制」反應，出現昏迷或因意識不清症狀，增加摔倒風險，如不慎撞到頭部，出血過量，就可能致死。

楊振昌表示，裝潢現場如傳出「甲苯」臭味（強力膠味道），且有人頭暈腦脹或有腸胃道症狀，務必盡速離開現場，此時若持續頭暈，則代表毒物濃度高，如持續惡化，應趕快就醫；一旦昏迷合併嘔吐，容易引發吸入性肺炎，呼吸道遭阻塞，致死率大增。

「身處於裝潢、油漆、清潔等工作環境，務必確保通風。」楊振昌說，該事件是不是因趕工，短時間內大量吸入有毒物質造成悲劇？業者應重視相關法規，避免類似憾事發生。