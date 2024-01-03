影／來台旅遊目的不純！2泰女夾帶上億海洛因闖關遭逮 警循線1共犯

關務署台北關與航警局安檢大隊執行入境託運行李X光儀檢時，發現一件行李X光顯像有異，待2名旅客提領行李通關時予以攔查，當場在行李內查獲第一級毒品海洛因共15.811公斤，初估價值新台幣上億元。航警除在桃機逮捕2人，更循線逮捕同團監控共犯，依毒品危害防制條例起訴3人。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，航警局安檢大隊與台北關去年9月執行X光儀檢勤務時，發現隨旅行團自泰國入境台灣的泰國籍C女及S女之託運行李可疑，在2女領取行李通關時予以攔查，當場在行李內查獲第一級毒品海洛因15.811公斤，初估價值新台幣上億元。

陳博全指出，專案人員調查發現，販毒集團為吸引以免費招待旅遊等方式，吸引不知情的泰國民眾上鉤，再要求這些人於行李中夾藏海洛因自泰國來台闖關，為躲避查獲，還將毒品縫製在泰國手工編織布中企圖魚目混珠，沒想到仍被查緝人員識破。

犯嫌落網後向警方透露，闖關期間全程由同團另1名共犯Y女監控入境流程，Y女原以為不會被落網的好友C女及S女供出，還安心跟團旅遊，但專案小組掌握訊息後即前往Y女隨團住宿的飯店等候，待她抵達辦理報到時進行逮捕，並持續向上溯源追蹤，全案在調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦起訴。

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