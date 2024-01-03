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影／來台旅遊目的不純！2泰女夾帶上億海洛因闖關遭逮 警循線1共犯

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊執行入境託運行李X光儀檢時，發現一件行李X光顯像有異，待2名旅客提領行李通關時予以攔查，當場在行李內查獲第一級毒品海洛因共15.811公斤，初估價值新台幣上億元。航警除在桃機逮捕2人，更循線逮捕同團監控共犯，依毒品危害防制條例起訴3人。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，航警局安檢大隊與台北關去年9月執行X光儀檢勤務時，發現隨旅行團自泰國入境台灣的泰國籍C女及S女之託運行李可疑，在2女領取行李通關時予以攔查，當場在行李內查獲第一級毒品海洛因15.811公斤，初估價值新台幣上億元。

陳博全指出，專案人員調查發現，販毒集團為吸引以免費招待旅遊等方式，吸引不知情的泰國民眾上鉤，再要求這些人於行李中夾藏海洛因自泰國來台闖關，為躲避查獲，還將毒品縫製在泰國手工編織布中企圖魚目混珠，沒想到仍被查緝人員識破。

犯嫌落網後向警方透露，闖關期間全程由同團另1名共犯Y女監控入境流程，Y女原以為不會被落網的好友C女及S女供出，還安心跟團旅遊，但專案小組掌握訊息後即前往Y女隨團住宿的飯店等候，待她抵達辦理報到時進行逮捕，並持續向上溯源追蹤，全案在調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本案查扣第一級毒品海洛因毛重15.811公斤。圖／航警局提供 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本案查扣第一級毒品海洛因毛重15.811公斤。圖／航警局提供 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
泰國手工編織布內夾藏第一級毒品海洛因，共計15.811公斤。圖／航警局提供 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
泰國手工編織布內夾藏第一級毒品海洛因，共計15.811公斤。圖／航警局提供 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
航空警察局會同關務署臺北關於泰籍犯嫌託運行李內查獲大量泰國手工編織布。圖／航警局提供
航空警察局會同關務署臺北關於泰籍犯嫌託運行李內查獲大量泰國手工編織布。圖／航警局提供

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