違停拒檢還竄逃衝撞…竹縣警開5槍制伏 經查為毒品通緝犯

新竹縣新湖警分局今天指出，一名吳姓男子昨天違停遭盤查時拒檢逃逸還衝撞員警，員警朝吳男轎車前後共開5槍後予以逮捕，經查吳男是毒品通緝犯，警詢後解送桃園地檢署歸案。

新竹縣警察局新湖分局今天向中央社記者表示，昨天下午6時許，員警執行交通稽查勤務行經新豐鄉新興路段時發現違規車輛上前盤查，但吳男不服稽查逃逸，警方追緝至新豐鄉新興路與中興路口要攔停時遭衝撞。

警方指出，員警閃避後立即對空鳴槍1槍、並向轎車車輪開3槍制止，但吳男持續竄逃，員警騎乘警用機車尾隨伺機攔查，並通報攔截圍捕。

警方表示，吳男逃竄至竹北市縣政二路與光明六路口，疑因身體不適及煞車失靈自撞路樹後，還試圖持續駕車衝撞，員警為避免危害，再向車輪開1槍制止後逮捕吳男，此案未造成人員傷亡。

警方指出，經查吳男為毒品等通緝犯，警詢問後解送桃園地檢署歸案。另外，男子車內起獲安非他命、海洛因等，將依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪等移送新竹地方檢察署偵辦。

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