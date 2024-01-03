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看一眼遭認挑釁…兩兄弟涉持電擊棒擋人去路 警拘提另起獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市黃姓兩兄弟於去年底到和意路公園附近，等候友人準備商談事情，因認為遭走過身旁林姓男子眼神挑釁，黃兄涉嫌擋住林去路，黃弟持放在背包內電擊棒走近林意圖攻擊，經林警覺逃離後報警處理後，警方循線逮捕2人後依妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方於去年12月29日晚上9點多，接獲民眾報案在中西區和意路某KTV前，發生林姓男子（20歲）要到KTV唱歌前，看了路邊不認識2名男子1眼，竟遭誤會刻意挑釁。

其中1名男子並趁林KTV前候友之際，意圖拿電擊棒上前攻擊，幸林即時逃離而驚慌報案。案經台南市警二分局連夜成立專案小組，調閱監視器影像，掌握犯案所騎乘機車以車追人，

專案小組於去年12月30日報請地檢署檢察官開立拘票，當天下午奔赴仁德區出租套房將犯嫌黃兄(46歲)拘提到案，並起獲電擊器、棍棒，另起獲毒品安非他命2包3.47公克，警詢後依妨害自由、傷害未遂、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經法官裁定羈押禁見。

另一犯嫌黃弟前在員警圍捕前離家未落網，獲知長兄遭逮後，四處藏匿藉以規避警方查緝。警方運用科技分析、親友清查，掌握吳姓女友（49歲）行蹤，發現案發後兩人一同搭車逃往新營區旅社藏匿，今年1月1日夜間10點到新營區中山路某旅社，將黃姓犯嫌順利拘捕到案，同行吳姓女皮包內查獲毒品安非他命6.5公克，另案法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃弟及黃弟女友被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃弟及黃弟女友被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

警方偵破妨害自由，查扣電擊棒及棍棒等物。記者黃宣翰／翻攝
警方偵破妨害自由，查扣電擊棒及棍棒等物。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 KTV 監視器

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