招待泰女來台旅遊夾毒闖關 航警海關攜手逮3嫌

桃園機場示意圖。圖／本報資料照片

航警局與台北關今天宣布破獲泰國販毒集團，以招待女子來台旅行在行李中夾藏15.811公斤海洛因，除在桃機逮捕2人，更循線逮捕同團監控共犯，依毒品危害防制條例起訴3人。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，航警局安全檢查大隊與關務署台北關在112年9月發現，隨旅行團自泰國入境台灣的泰籍C女及S女託運行李影像可疑，在2女領取行李通關時予以攔查，當場在行李內查獲第一級毒品海洛因共15.811公斤，初估價值新台幣上億元。

陳博全指出，航警人員調查發現，販毒集團以免費招待泰籍人士來台旅行並負擔生活費用方式，要求團員在行李中夾藏海洛因自泰國來台闖關，為避免遭航警及海關查獲，還將毒品縫製在泰國手工編織布中企圖魚目混珠，沒想到仍被查緝人員慧眼識破。

陳博全說，警方深入調查突破犯嫌心防，供出闖關期間全程由同團另名共犯Y女監控入境流程，Y女原以為遭逮好友不會供出案情還安心跟團旅遊，但專案小組早就掌握訊息，在Y女隨團於新北市飯店辦理報到時進行逮捕，並持續向上溯源追蹤，全案在調查後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦起訴。

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