快訊

離婚跟拍、婚紗照粉碎…大陸離婚經濟為何這麼火

日航完美疏散堪稱典範！38年前史上最慘520死空難 換來「用血寫的」安全規則

毛骨悚然！16世紀先知2024年預言元旦應驗 命中日本強震大火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

槍毒重犯開車撞2警逃逸 4警騎車追上國道、朝車胎開槍逮人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹49歲吳姓槍毒通緝犯，昨晚6時許行經新豐鄉新興路因違規停車遭警方取締，沒想到吳男竟開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻未果，立即呼叫支援，4警隨後騎乘警用機車追上國道，從湖口一路追到竹北，最後在光明六路朝車胎再補1槍將吳男制伏，警方也從吳男車上搜出毒品，訊後依槍砲、毒品罪嫌送辦。

新湖警分局警員昨天晚間6時許執行交通稽查勤務時，發現一輛轎車違規停車，且駕駛神色有異，警方上前盤查時，駕駛吳男立即開車逃逸，警方見狀，立即騎車追逐，並在新興路與中興路口紅燈前攔住該車。吳男見狀不但沒有下車，還直接開車衝撞前方2名警員，所幸警方第一時間閃躲未受傷。

警方對空鳴1槍，並朝吳男車輪連開3槍制止，但吳男仍加速逃逸，2警立即通報攔截圍捕，最終4名警員騎乘警用機車，一路從湖口交流道追上，跟隨吳男下竹北交流道後，在縣政二路與光明六路口，發現自撞路樹的吳男。

吳男見警方窮追不捨，即使自撞路樹仍繼續試圖開車衝撞逃逸，警方為避免危害，再朝吳男車輪開1槍制止，緊接著破窗將吳男從駕駛座內拉下，警方也在吳男車上查獲安非他命、海洛因各1包，警方訊後依毒品、妨害公務、槍砲等罪嫌移送法辦，並持續溯源毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝
吳男開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻。記者黃羿馨／翻攝
警方為避免危害，再朝吳男車輪開1槍制止，緊接著破窗將吳男從駕駛座內拉下。記者黃羿馨／翻攝
警方為避免危害，再朝吳男車輪開1槍制止，緊接著破窗將吳男從駕駛座內拉下。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣4名警察騎乘警用機車上國道追捕逃跑的吳男，最後在竹北光明六路逮捕吳男。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣4名警察騎乘警用機車上國道追捕逃跑的吳男，最後在竹北光明六路逮捕吳男。記者黃羿馨／翻攝

毒品 警用機車 通緝 國道

延伸閱讀

影／「一日喪命散」照樣有人埋單...台中情侶打著「POYA」名販毒

船長3度走私上噸毒品判12年 檢方追加起訴1共犯

高雄警壓制迫簽「自願搜索同意書」 法院判持毒男無罪！

感情糾紛釀持刀傷人 北市警搜出毒品查獲通緝犯

相關新聞

槍毒重犯開車撞2警逃逸 4警騎車追上國道、朝車胎開槍逮人

新竹49歲吳姓槍毒通緝犯，昨晚6時許行經新豐鄉新興路因違規停車遭警方取締，沒想到吳男竟開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警...

影／「一日喪命散」照樣有人埋單...台中情侶打著「POYA」名販毒

台中市謝姓男子涉嫌與有女友，從事販毒不法，打著知名生活百貨「POYA」（寶雅）名號，販售「一日喪命散」、「含笑半步顛」、...

台東男怒鄰戶圍籬越界 返家持西瓜刀砍人送醫影片曝光

台東昨天下午市區南王東街一處建築工地發生鬥毆衝突案件。警員獲報到場時，該區42歲蘇姓男住戶正與58歲賴姓男子互毆，其中蘇...

2裝潢工深夜失聯女伴苦尋…床板下傳鈴聲 赫見2人陳屍其內

裝潢工林男、江男昨晚在台北市內湖區新明路上一處新建大樓內施工，因深夜失聯，家屬前往查看，發現2人倒臥床板下方...

遊艇、貨輪走私20億元安毒、K他命 今高價拍出國庫大進補

喀麥隆籍貨輪「飛燕輪」及獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」涉嫌走私毒品被高雄地檢署查扣，雄檢囑託行政執行署拍賣，...

違反保護令爬窗進前女友屋…持雙把小武士刀砍殺情敵 男羈押獲准

34歲李姓男子涉嫌違反保護令，預謀持雙把小武士刀，爬窗潛入前女友廖女住處，驚見廖女和現任男友林男正在睡覺，氣憤持刀砍殺林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。