槍毒重犯開車撞2警逃逸 4警騎車追上國道、朝車胎開槍逮人

新竹49歲吳姓槍毒通緝犯，昨晚6時許行經新豐鄉新興路因違規停車遭警方取締，沒想到吳男竟開車衝撞2警，所幸警員機警閃躲，警方隨後對空鳴槍，並朝輪胎連開3槍攔阻未果，立即呼叫支援，4警隨後騎乘警用機車追上國道，從湖口一路追到竹北，最後在光明六路朝車胎再補1槍將吳男制伏，警方也從吳男車上搜出毒品，訊後依槍砲、毒品罪嫌送辦。

新湖警分局警員昨天晚間6時許執行交通稽查勤務時，發現一輛轎車違規停車，且駕駛神色有異，警方上前盤查時，駕駛吳男立即開車逃逸，警方見狀，立即騎車追逐，並在新興路與中興路口紅燈前攔住該車。吳男見狀不但沒有下車，還直接開車衝撞前方2名警員，所幸警方第一時間閃躲未受傷。

警方對空鳴1槍，並朝吳男車輪連開3槍制止，但吳男仍加速逃逸，2警立即通報攔截圍捕，最終4名警員騎乘警用機車，一路從湖口交流道追上，跟隨吳男下竹北交流道後，在縣政二路與光明六路口，發現自撞路樹的吳男。

吳男見警方窮追不捨，即使自撞路樹仍繼續試圖開車衝撞逃逸，警方為避免危害，再朝吳男車輪開1槍制止，緊接著破窗將吳男從駕駛座內拉下，警方也在吳男車上查獲安非他命、海洛因各1包，警方訊後依毒品、妨害公務、槍砲等罪嫌移送法辦，並持續溯源毒品來源。

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