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影／「一日喪命散」照樣有人埋單...台中情侶打著「POYA」名販毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子涉嫌與有女友，從事販毒不法，打著知名生活百貨「POYA」（寶雅）名號，販售「一日喪命散」、「含笑半步顛」、「美國運通卡」等各種外包裝的毒咖啡包，警方在去年7月間將謝等涉案5人查緝到案，查扣市價180萬元毒品，檢方近日偵結，起訴謝等5人。

台中市刑大二隊在去年4月間查緝毒品案溯源，發現有素行不良的謝姓男子（45歲）是毒品上手，經報請台中地檢署檢察官指揮後，展開調查，發現謝與「半甲（半身刺青）」洪姓女友（38歲）住在烏日區，從事毒品不法，見自行分裝毒品獲利更豐，成本200元毒品，摻粉稀釋後，每包售價可賣至400元至600元，等於翻兩倍、三倍賺。

謝男等人在微信軟體開的群組名為「POYA」，在其中與毒友溝通毒品訊息，在台中地區販售，委由旗下小蜜蜂與藥腳交易，產品外包裝會以知名洗衣精、電影哏、甚至是信用卡為封面，例如「一日喪命散」、「含笑半步顛」、「發」、「美國運通信用卡」，以吸引顧客上門。

警方在去年7月間持搜索票前往謝男住處抓人，當時謝開賓士休旅車，見到警方圍捕拒不開門，警方利用辣椒槍射擊車窗玻璃，模糊其視線後，順利將謝緝捕到案。

此案查獲分裝機1台、封口機1台、電子磅秤2台、咖啡包包裝袋1批、夾鏈袋1大包等分裝工具，還有多款毒品咖啡包成品共475包（重1956.94公克）、咖啡包原料三級毒品K他命（重62.97公克）、喵喵（重531公克）、一粒眠（重99公克）、各式口味果汁粉18大包、糖粉4大包、手機6支、現金14萬5800元等贓證物，毒品市價估計超過180萬元。

全案警詢後依毒品等罪，將謝等5人移送台中地檢署偵辦，經檢方訊問後，認謝與其女友反覆實施之於，向台中地院聲押獲准，全案近日偵結，起訴謝等5人，移審台中地院後，院方裁定謝與女友交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利，部分毒品藏在洗衣精包裝內，掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利，部分毒品藏在洗衣精包裝內，掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利，警方在去年7月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利，警方在去年7月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥有刺青女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子夥有刺青女友等人，流通各種新奇封面的毒咖啡包牟利。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒 情侶

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