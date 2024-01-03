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2裝潢工深夜失聯女伴苦尋…床板下傳鈴聲 赫見2人陳屍其內

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

裝潢工林男、江男昨晚在台北市內湖區新明路上一處新建大樓內施工，因深夜失聯，家屬前往查看，發現2人倒臥床板下方，嚇得立刻報警；警方介入後發現2人無明顯外傷，已明顯死亡，將相驗釐清案情。

北市消防局表示，1月2日晚上10時54分獲報，新明路有2名裝潢工因不明原因倒臥室內，救護人員到場發現2人已明顯死亡，外觀無明顯外傷，後續交由警方調查。

據悉，27歲林男與24歲江男昨晚到案發大樓內施工裝潢，深夜卻失聯，2人的妻子、女友發現異狀後一起前往大樓找人，進到屋內後人不見人影，不斷撥打電話卻又能聽聞鈴聲，仔細探尋後發現，手機鈴聲從臥室內可掀式床板中傳來，掀開床板驚見2人倒臥其中，一動不動，嚇得立刻報警處理。

警方初步調查，現場未發現打鬥痕跡或外力介入情形，不排除2人是在施作期間吸入過量工程氣體而昏倒死亡，但確切案情仍待調查，目前已報請檢方刑事相驗釐清確切死因。

【中央社 台北3日電】

台北市內湖區新明路昨天深夜發生雙屍命案，兩名裝潢工人不明原因倒臥室內，警消獲報到場發現已明顯死亡且無外傷，初步調查了解，疑為裝修過程使用黏著劑不慎吸入昏迷釀禍。

警消昨天深夜10時54分獲報，指內湖區新明路1處民宅有兩名20多歲裝潢男工人不明原因倒臥室內，隨即派員到場處理，發現兩男都已明顯死亡，且外觀無明顯外傷。

經初步調查了解，案發現場剛完成交屋，正在進行室內裝潢作業，兩名死者昨天是在進行臥室收納床的組裝作業，疑似過程中使用強力膠等黏著劑物品，疑不慎吸入過多氣體造成昏迷引發休克，加上兩人昏倒在收納床板內，未能被外界即時發現協助送醫而發生憾事。實際詳細案發原因仍待後續調查釐清。

轄區內湖警分局已介入調查。記者李隆揆／攝影
轄區內湖警分局已介入調查。記者李隆揆／攝影

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