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遊艇、貨輪走私20億元安毒、K他命 今高價拍出國庫大進補

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

喀麥隆籍貨輪「飛燕輪」及獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」涉嫌走私毒品被高雄地檢署查扣，雄檢囑託行政執行署拍賣，今天兩艘船各以720萬1689元、2001萬元拍出，高於拍賣底價，讓國庫大進補。

「飛燕輪」去年8月自海上接應市價23億、重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒，準備運至港口分發運送至各中大盤毒梟。

當時檢警事先接獲情資，運毒車隊在高雄港58號管制站前即被警方攔截圍捕，而當時運毒貨輪「飛燕號」遭高雄地檢署查緝扣押。

「AQUARIUS 1」則是前年自泰國起運K他命毒品，打算在西海岸搶灘上岸，但在高雄茄萣外海就被海巡署緝私艦艇查獲，起出842公斤、市值20億元的K他命。

兩艘船舶均是雄檢偵辦毒品案件所查扣的犯罪工具，本次透過法務部行政執行署拍賣，吸引多組人馬競標，順利高價拍定，保全查扣物價值。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

飛燕輪外觀。記者張議晨／翻攝
飛燕輪外觀。記者張議晨／翻攝

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