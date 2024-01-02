違反保護令爬窗進前女友屋…持雙把小武士刀砍殺情敵 男羈押獲准

34歲李姓男子涉嫌違反保護令，預謀持雙把小武士刀，爬窗潛入前女友廖女住處，驚見廖女和現任男友林男正在睡覺，氣憤持刀砍殺林男，幸好林男左肩受刀傷，送醫保住性命。警方獲報到場，依現行犯逮捕李男，依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後羈押獲准。

內湖警方指出，李男為26歲廖女的前男友，不滿廖女在分手後又和其朋友林男交往，2023年12月30日上午，違反保護令至林女內湖區安康路住處糾纏，李男熟悉地形地貌爬窗進屋，目睹廖女、林男同床共枕，涉嫌掏出2把小武士刀，氣憤持刀攻擊林男，導致林男左肩受刀傷，送醫急救，目前仍住院中。

警方獲報到場，當場逮捕涉嫌殺人未遂的李男，依法送辦後，經檢察官複訊，向法院羈押獲准。傷者林男則是毒品通緝犯，依法解送歸案，另廖女涉嫌持有安非他命吸食器，依毒品危害防制條例送辦。內湖分局呼籲市民，理性處理感情問題，勿因一時衝動，造成無法挽回的結局。

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