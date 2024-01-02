感情糾紛釀持刀傷人 北市警搜出毒品查獲通緝犯

北市內湖區日前發生感情糾紛砍人案，34歲李姓男子與廖姓女友數度分合，他不滿廖女又與共同友人34歲林姓男通緝犯交往，涉持刀刺傷林男，警方到場還意外查獲毒品，將3人送辦。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，轄下東湖派出所去年12月30日上午11時獲報，指內湖區安康路一處民宅發生糾紛案，請求警方到場調解。

獲報後，線上員警隨即趕赴現場，發現34歲林男左肩有刀傷，經協助送醫後無生命危險，並逮捕手持帶血雙刀的犯嫌34歲李男。

警方查辦過程中發現，全案為一起感情糾紛事件，報案人26歲廖女與李男交往期間分分合合，她隨後又與兩人共同友人林男交往，由於李男自認尚未與廖女完全分手，他便持刀至廖女住處，雙方起口角衝突，李男在過程中持刀刺傷林男左肩。

警方另在案發現場廖女家中發現第二級毒品，傷者林男也因涉毒品案遭通緝。

全案警詢後，將李男依涉殺人未遂、違反家暴等罪送辦，廖女也因涉毒品案偵辦，遭通緝林男則解送歸案。

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