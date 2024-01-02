影／詐團車手頭怕黑吃黑...「一對一」控房騙走6000萬

刑事局中部打擊犯罪中心在去年6月間在桃園破獲一起私行拘禁人頭戶案件，經溯源發現，在逃洪姓男子等人在新竹另起爐灶，替機房提領大批贓款，洪為避免車手黑吃黑，採取「一對一」的控房方式，以一名人頭車手配一名控房成員方式，防範車手領錢後落跑，中打在去年底兩波收網，帶回洪等涉案6人，初查被害人有6名，被害金額破6000萬元，檢方聲押洪等6人獲准。

刑事局中打三隊在去年6月間偵辦桃園市一起私行拘禁人頭戶案件，帶回涉案7人，不過洪姓男子（21歲）等人則成漏網之魚，藏身在新竹車站周邊旅館、飯店，另外成立車手團，替詐騙機房以假檢警手法，詐騙民眾。

洪男為避免人頭車手黑吃黑，採取以「一對一」的監控方式，以一名人頭車手分配一名控房成員，車手在飯店待命、前往銀行提領贓款時，都會由該名控房成員，持續監控，以避免車手領取大額贓款後，卷款潛逃。

刑事局中打三隊報請新竹地檢署檢察官謝宜修指揮後，與新竹市第三警分局、高雄市刑大科偵隊、鼓山警分局、台北市刑大共組專案小組偵辦，去年11月中旬、12月中旬，陸續在高雄、新北、新竹等地收網，帶回洪男等涉案6人、查扣現金268萬元贓款，偽造採購合同等贓證物。

專案小組在高雄收網時，發現涉案李姓車手（37歲）已成功從銀行提領156萬元現金，準備交付給洪姓主嫌，承辦隊員以跑百米速度，使用柔道大外割，將李壓制在地，同時其他隊員也緝捕洪到案。

經查，洪男等人專門吸收居無定所、積欠債務者充當人頭，平日集中在新竹火車站周遭旅館、控制管理，由專人為人頭車手「治裝」，帶往銀行開戶，提領贓款時，洪等人也會替車手準備好採購合約，以避免行員起疑。

警方初步清查，此案至少有6名退休族被害，每人都被「假檢警監管帳戶」的老哏，騙走千萬元，初估財損達6000多萬元。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送新竹地檢署後，檢方以有共犯在逃，有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

刑事局呼籲，司法機關不會要求民眾「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，只要聽到這些關鍵字，一定都是詐騙，請民眾慎防受騙。