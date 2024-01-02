高雄警查獲男改造槍彈 他卻推給離世十年弟弟

總統大選將屆，高雄市警方淨化選舉治安查緝槍械，獲悉徐姓男子涉嫌擁有槍枝，動員赴徐男住處，果然查獲2把改造手槍等槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警察局表示，距離選舉只剩最後10天，高雄市警局配合警政署第「全國同步肅槍專案」期間，已查獲非法槍械14枝、模擬槍2枝、改造槍械場所1處，仍持續清查非法持有槍械案。

據了解，高雄市刑警大隊偵八隊去年偵辦毒品案，得悉徐姓男子（56歲）疑自行改造槍械，擁有槍枝，查出徐男住在高雄市三民區，12月26日動員查緝，趁徐男回家，員警一擁而上，進屋搜查，果然在他的床頭櫃，搜出改造手槍2把、子彈38發，以及許多改造槍零組件和子彈半成品，立即逮捕他。

徐稱，手槍是已經死亡的弟弟留下，但警方得悉，他弟弟已過世10多年，懷疑這是他的卸責之詞，將全案依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。