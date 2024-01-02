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男女吵架引來警...女通緝犯身分曝光 「好鼻師」又聞出男拉K

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲林姓女子前天因故和男朋友吵架，警方接獲報案前往處理，查證她身分，帶返所查證後發現她為毒品通緝犯，28歲洪姓男子為了解林女案情到派出所，員警好鼻師嗅出身上不對勁的氣味，後續在洪車上查獲少量K他命。林女被解送台南地檢歸案，洪違反毒品危害防制條例將報請市警局裁罰。

台南市警四分局育平派出所前天下午2點接獲報案，安平區一處公寓有男女感情糾紛，起初林女以假身分企圖矇騙過關，後來又表示沒記住身分證字號，舉措說詞異常引起注意，員警因無法查證身分而將其帶往派出所，最後於派出所員警確認林女為台南地檢署發布的違反毒品危害防制條例通緝犯。

林女被員警解送台南地檢署歸案後，林女友人洪男前來派出所探訪關切案情，但剛進派出所就被員警嗅出全身飄散的濃厚K他命氣味，並在洪駕駛的轎車發現吸毒器具及三級毒品K他命0.75公克，洪經尿液檢驗為陽性反應，將報請台南市警局裁罰。

警方提醒，毒品易上癮難戒除，一旦沈淪勢必嚴重戕害身心健康。切勿因好奇或朋友勸誘而誤入其中，警方也將加強查緝及持續追查來源不鬆懈。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

洪姓男子（右）到台南市警四分局育平派要了解林姓女友人情況，反被員警查獲持有K他命函送市警察局裁罰。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子（右）到台南市警四分局育平派要了解林姓女友人情況，反被員警查獲持有K他命函送市警察局裁罰。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝

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