1人竊盜1人把風見警先逃...警搜出珍珠銀戒和毒品 再拘提到案
謝姓男子跟楊姓男子是竊盜二人組，日前在北市文山區風動石聖公廟偷竊被員警發現，當場起獲戒指、項鍊、手錶等物，孰料外面把風的楊男見事跡敗露逃逸無蹤。警方事後循線持拘票，在文山區住處拘提楊男，警詢後依竊盜罪移送法辦。
警方去年11月在風動石聖公廟巡邏，發現有2名男子徘徊在廟附近，認定怪異觀察，由於廟方過去就曾報案過2次遭竊，但苦無監視器始終無法破案，員警懷疑2人就是竊賊，上前盤查。
當時楊男（68歲）在廟外把風，而謝男（51歲）行竊完正要離去，員警上前擋住謝男去路詢問來由，謝男交代不清，員警見他口袋鼓鼓的問「有什麼東西」，謝男自知逃不過法網，主動交付身上贓物，多達8樣，包括珍珠項鍊、銀製戒指、手錶等，甚至還有毒品安非他命，警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。
在外把風的楊男見事跡敗露，丟下友人逃逸，警方事後根據謝男供詞，去年12月5日持票在楊男住家拘提到案，楊男警詢時供稱，贓物都是由他變賣的，所以他身上沒有贓物，警詢後送辦。
文山警一分局表示，治安與交通是警方主要的工作重點，平時警方巡邏維護民眾財產安全及社會秩序，也需要民眾多加注意身旁不經意的小事，若發現任何可疑情事，請儘速撥打110或轄區派出所電話報案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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