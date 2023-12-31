好友車禍下車「讚聲」 員警到場想溜反被搜出毒品

高雄旗津風車公園日前爆發行車糾紛，在場陳姓男子和女友上前聲援，結果看到員警抵達，就打算開著紅色轎車離場，員警喝斥兩人停車，陳男下車後神色慌張，經員警追問才坦承車內有違禁品，主動交出11公克含卡西硐毒品及K他命殘渣袋，全案依毒品罪嫌移送法辦。

旗津風車公園29日發生行車糾紛，一輛小貨車與一輛白色轎車疑因倒車發生碰撞，雙方駕駛在現場爆發爭執，旗津分駐所所長楊俊豪、警員曾識洋、王鴻堯獲報後，前往現場排除。

當時陳姓男子在場幫好友出頭，但看到支援警力抵達，原本頻頻出聲的陳男卻突然沉默，接著示意女友上車，兩人與另一名女性友人準備駕駛紅色轎車離場。

眼尖員警看到陳男及女友動作，立刻喝令兩人停車「打P檔」，下車後陳男眼尾餘光頻頻望向愛車，警方追問後，同時在車內發現疑似違禁物品，當場請陳男主動配合，眼見無法全身而退，只好主動交出毒品。

經檢驗後，毒品含有卡西硐成分，10顆共重11公克另有K他命殘渣袋，陳男坦承持有，全案警詢後依毒品罪嫌移送法辦。