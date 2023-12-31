銀行員提問攔阻匯款領款 詐團要被害人謊稱裝潢、婚嫁
假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。刑事局說，勿輕信網路上來路不明投資廣告，被要求隱瞞匯款或提款目的就是詐騙。
台北市一名男子近期到銀行欲臨櫃匯款1百多萬元，被行員關懷提問時回答老家要裝潢，行員追問是否請設計師、預計何時完工，他支吾其詞，行員起疑通報員警到場。員警發現該男依網路上名人投資廣告加入LINE群組，再加自稱投資助理好友，對方稱代操投資，指示臨櫃匯款及應對行員說詞，員警說明是詐騙，讓他打消匯款念頭。
刑事局今年7月起陸續與華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、台灣銀行、富邦金控等金融機構，舉辦論壇、實體及線上視訊講座，共近6萬名銀行業人士參加，讓行員了解最新詐騙手法及防範措施，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。刑事局統計，今年1至10月關懷提問攔阻62億元，超過去年全年42億元。
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