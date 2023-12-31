快訊

馬士基貨輪紅海遇襲！美出動神盾驅逐艦護航 擊落2枚反艦飛彈

他怒批孩子遭霸凌學校無作為 傻眼指：師稱被打被罵「不可反擊」

賴清德惹毛管中閔 侯友宜：迫害大學自治的黑手 管校長加油

銀行員提問攔阻匯款領款 詐團要被害人謊稱裝潢、婚嫁

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。刑事局說，勿輕信網路上來路不明投資廣告，被要求隱瞞匯款或提款目的就是詐騙。

台北市一名男子近期到銀行欲臨櫃匯款1百多萬元，被行員關懷提問時回答老家要裝潢，行員追問是否請設計師、預計何時完工，他支吾其詞，行員起疑通報員警到場。員警發現該男依網路上名人投資廣告加入LINE群組，再加自稱投資助理好友，對方稱代操投資，指示臨櫃匯款及應對行員說詞，員警說明是詐騙，讓他打消匯款念頭。

刑事局今年7月起陸續與華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、台灣銀行、富邦金控等金融機構，舉辦論壇、實體及線上視訊講座，共近6萬名銀行業人士參加，讓行員了解最新詐騙手法及防範措施，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。刑事局統計，今年1至10月關懷提問攔阻62億元，超過去年全年42億元。

假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。圖／刑事局提供
假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供
假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。圖／刑事局提供
假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供
刑事局陸續與金融機構舉辦論壇、實體及線上視訊講座，強化關懷提問意識及技巧，降低民眾受騙。圖／刑事局提供

詐騙集團 廣告 網路

延伸閱讀

新北退休男遭詐800萬 再約詐團車手超商面交百萬 警扮顧客逮3人

國內首例女行員成詐團內應助洗錢 桃園地院判決出爐

影／詐團也怕黑吃黑 車手面交取款2人1組...南警一網打盡

影／慫恿投資股票約面交400萬 詐團女車手現身就被逮

相關新聞

墾丁大街嗆「看三小」引鬥毆自撞釀1死 警帶回3人

連假墾丁大街不平靜，31日凌晨1點多，桃園楊姓男子將汽車停在墾丁大街上，騎機車侯男等8人經過，遭楊男等人嗆「看三小」，侯...

好友車禍下車「讚聲」 員警到場想溜反被搜出毒品

高雄旗津風車公園日前爆發行車糾紛，在場陳姓男子和女友上前聲援，結果看到員警抵達，就打算開著紅色轎車離場，員警喝斥兩人停車...

銀行員提問攔阻匯款領款 詐團要被害人謊稱裝潢、婚嫁

假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉...

影／毒犯見警心虛違規閃避 遭搜出毒品送辦

日前高雄湖內一名有毒品前科的45歲男子，因交通違規遭深夜巡邏警網盤查，搜出身上持有安非他命3包，共7.64公克。逮捕過程...

落實社區警政 安平警民合作揪出2女吸毒

台南市安平區某社區大樓，常有社區住戶聞到怪異氣味飄散，市警四分局育平派出所接獲檢舉蒐證後，前天下午5點多持搜索票展開調查...

被叮囑「小心緝毒犬！」3泰男假藉來台觀光攜28公斤海洛因 入關就栽了

3名23至31歲泰國籍男子受運毒集團所託來台觀光，每人先獲得5萬元泰銖的生活費，今年11月中旬各自領取裝有布匹夾藏9.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。