銀行員提問攔阻匯款領款 詐團要被害人謊稱裝潢、婚嫁

假投資詐騙集團騙被害人赴銀行臨櫃匯款或提款，為免行員關懷提問攔阻，指示被害人回答裝潢、婚嫁、投資黃金、員工薪資、生意周轉等。刑事局說，勿輕信網路上來路不明投資廣告，被要求隱瞞匯款或提款目的就是詐騙。

台北市一名男子近期到銀行欲臨櫃匯款1百多萬元，被行員關懷提問時回答老家要裝潢，行員追問是否請設計師、預計何時完工，他支吾其詞，行員起疑通報員警到場。員警發現該男依網路上名人投資廣告加入LINE群組，再加自稱投資助理好友，對方稱代操投資，指示臨櫃匯款及應對行員說詞，員警說明是詐騙，讓他打消匯款念頭。