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影／毒犯見警心虛違規閃避 遭搜出毒品送辦

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

日前高雄湖內一名有毒品前科的45歲男子，因交通違規遭深夜巡邏警網盤查，搜出身上持有安非他命3包，共7.64公克。逮捕過程中，該男子還試圖反抗，遭優勢警力壓制上銬逮捕，全案偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台灣橋頭地檢署偵辦。

高雄湖內分局茄萣派出所所長邱善明日前率領所內警員，深夜執行巡邏勤務時，在轄區發現45歲鄭男騎乘機車違規紅燈左轉，上前攔查。盤查過程中，發現鄭嫌眼神閃爍，並趁機從衣物口袋向路旁丟棄一包不明物品，經查為二級毒品安非他命，經進一步檢視其所騎乘機車置物箱，也搜出其他安非他命毒品等證物，立即依法逮捕。

但在壓制上銬過程中，鄭嫌仍不斷大聲朝警方咆哮，所幸支援警力到場合力逮捕。因鄭嫌本身就是毒品慣犯，所長再三苦勸要他戒掉施用毒品惡習及勇於面對持有毒品刑責。全案偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台灣橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鄭姓犯嫌有毒品前科，遭警方上銬時起出極度不配合。記者蔡世偉／翻攝
鄭姓犯嫌有毒品前科，遭警方上銬時起出極度不配合。記者蔡世偉／翻攝
高雄湖內警方在鄭嫌身上搜出3包安非他命，共重7.64公克。記者蔡世偉／翻攝
高雄湖內警方在鄭嫌身上搜出3包安非他命，共重7.64公克。記者蔡世偉／翻攝

毒品 反毒 交通違規

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