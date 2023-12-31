墾丁大街嗆「看三小」引鬥毆自撞釀1死 警帶回3人

連假墾丁大街不平靜，31日凌晨1點多，桃園楊姓男子將汽車停在墾丁大街上，騎機車侯男等8人經過，遭楊男等人嗆「看三小」，侯男這方8人分持西瓜刀、黑色棍棒毆打楊男等2人離去，桃園徐姓友人見狀駕駛賓士車追侯男等人，未料在南灣路段，各自發生自撞，經查徐男酒駕、機車騎士14歲無照，賓士車乘客重傷不治。警方全案依公共危險、過失致死、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦，已帶回3人並掌握身分。

警方初步調查，31日凌晨1點多，桃園19歲楊姓男子將車停在墾丁路段，當時車上包括楊男共2人，騎機車侯男這方人馬8人、4輛機車經過時，遭楊男等人嗆「看三小」，侯男這方人馬竟持西瓜刀、黑色棍棒，現場8打2，同行楊男朋友25歲徐男見狀後，開賓士車要去找侯男這方人馬，途中雙方各自發生自撞車禍。

侯男這方人馬14歲少年無照騎機車，因閃避不慎撞上紐澤西護欄摔落路旁水溝受傷；徐男開賓士車，車上載3名乘客，在南灣路段自撞消防栓，消防栓噴出大量水柱，副駕駛座30歲詹男頭部重傷，送醫不治，25歲徐男酒測值達0.49每公升毫克。

現場有民眾拍下墾丁大街鬥毆畫面，現場砸東西、持安全帽打人、罵聲連連，打完後，侯男這方人馬騎機車呼嘯離開。

警方掌握，機車這方人馬8人（7男1女），其中4人未成年，警方循線追查，3人已到案，並掌握身分。全案將依違反公共危險罪、聚眾鬥毆、過失致死等罪嫌偵辦。