落實社區警政 安平警民合作揪出2女吸毒

台南市安平區某社區大樓，常有社區住戶聞到怪異氣味飄散，市警四分局育平派出所接獲檢舉蒐證後，前天下午5點多持搜索票展開調查，共查獲三級毒品容器1瓶及K盤，馮姓、吳姓等2名女子驗尿呈陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例層報請台南市警局裁罰。

此案緣自育平派出所員警執行勤區查察時，時有接獲民眾指稱有怪異氣味飄散，經所長吳尚謙整合案況，派員蒐證及查證背景後，向台南地方法院聲請搜索票獲准。

所長吳尚謙率員執行搜索，除在屋內查獲印有特殊花樣K盤、容器等相關證物，還發現為掩人耳目，甚至在陽台放上香氛、排風扇來稀釋毒品氣味。

分局長王子雄表示，警政署鼓勵社區民眾參與治安維護工作，社區安全維護及犯罪查緝迭有斬獲，也將持續輔導各警勤區與轄內大樓保持良好互動。