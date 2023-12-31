被叮囑「小心緝毒犬！」3泰男假藉來台觀光攜28公斤海洛因 入關就栽了

3名23至31歲泰國籍男子受運毒集團所託來台觀光，每人先獲得5萬元泰銖的生活費，今年11月中旬各自領取裝有布匹夾藏9.4公斤、總重量28公斤海洛因的行李搭機來台，運毒集團要求每過一關卡必須拍照上傳，同時於群組內萬分叮嚀「小心緝毒犬！」，不過3人一入關就遭攔查，桃園地檢署偵結，依運輸一級毒品、懲治走私條例等罪起訴，目前均羈押於桃園看守所。

檢警，31歲SATHARANA TANONGSAK 、27歲AUNSAENG ARNON、23歲SINGKLANG PHAKDEE，以及J男，今年11月初與泰國運毒集團綽號「PARRY」、「KIMBER」等成員商討運毒來台細節，對方表示每人先給5萬泰銖作為來台生活費，若成功將毒品帶進台灣，返回泰國時，每人另有數十萬元泰銖的後謝，講定後由「KIMBER」先向當地旅行社購買來台旅遊行程。

起訴指出， 出發前2天的11月13日，SATHARANA TANONGSAK等4人由運毒集團成員帶領飛往泰國東北地區購買行李箱，成員再將藏有海洛因毒品的布匹分別裝入，4人於15日前往泰國廊曼機場準備搭機來台，J男因故無法登機，於是由SATHARANA TANONGSAK等3人搭乘當晚6點抵台的越捷航空VZ562班機，入關時遭航警局安檢大隊察覺有異，會同海關開行李箱檢驗，當場查獲市價1.4億元海洛因毒品。