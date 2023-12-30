網購壯陽藥殘渣驗出毒品成分 法官不排除誤食判無罪

台南張姓男子因毒品案假釋期間付保護管束，每月至地檢署向觀護人報到並採尿送驗，去年9月間採尿送驗，呈甲基安非他命陽性反應遭起訴，他辯稱去年6月在網路上購入壯陽藥，是誤食壯陽藥所致，院方送驗藥罐內殘渣物也檢出含甲基安非他命成份，法官不排除誤食判決無罪。

張男說，去年9月14日8時53分許前往地檢署採尿，並經檢出尿液中含有甲基安非他命、安非他命陽性反應，但他沒有施用毒品。他辯稱，去年6月在網路上買入壯陽藥，服用到10月、11月左右，「我應該是誤食壯陽藥才會驗出陽性反應」。

同時，他於偵查中提出其購買該款壯陽藥的交易對話紀錄、簽收單、簡訊內容及藥物空罐供參。台南地院指出，依據張所提出簡訊、訂單及交易對話紀錄截圖，確實於6月10日網路訂購該款藥物，雖該藥罐僅剩空瓶，已無藥錠，但內部仍殘留黃色粉狀殘渣物，經該院送檢驗結果，也檢出含有甲基安非他命成分。

台南地院表示，張保護管束期間自去年5月至同年12月止，需定期每月至地檢署向觀護人報到並採尿送驗，期間共接受6次定期採尿，僅於9月14日及10月19日採尿送驗後，呈甲基安非他命陽性反應，其餘4次驗尿結果均呈陰性反應，與為紓解毒癮而故意施用毒品的情形有別。

檢察官說，本案並無證據可證張服用壯陽藥導致驗尿結果呈甲基安非命陽性反應，且縱使可證明其關聯性，但張所購買來路不明壯陽藥，極容易含有違禁物，主觀上應知悉該藥品含有違禁物，仍有主觀犯意。

法官認為，張服用網購壯陽藥，經檢驗確實含有甲基安非他命成分，而他的尿液呈現甲基安非他命陽性反應，不能排除是他誤食含有甲基安非他命成分壯陽藥所致，難認他有施用毒品犯意。

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