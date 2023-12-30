快訊

柯文哲提1事質問賴何時退政壇 賴清德酸：3人中你最沒資格談誠信

賴清德暗指中華民國帶來災難 侯友宜競辦轟嚴重失言：不屑選總統？

辯論會／是否贊成「小英路線」？侯友宜酸：若走得通 全世界不會關心台海安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園小貨車疾駛一路晃...警一攔查駕駛沒事 助手卻「3條通」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

王姓男子承包北市某工地水電工程，今天清晨駕駛小貨車搭載助手一路疾駛趕著上工，卻在行經桃園區文中路時，因小貨車行車過程搖搖晃晃，遭桃園警分局中路派出所員警懷疑酒駕攔查，王男酒測值為0，詢問助手卻獲支吾回應，深入追查發現車男正因毒品、詐欺及竊盜等罪通緝中，當場將他逮捕歸案。

桃園分局說明，中路所員警簡成驊今天清晨6點20分在轄區內巡邏時，行經文中路發現有輛小貨車於行進間不斷搖晃，隨即上前將小貨車攔停盤查；自營水電工程行的王姓男子喊冤表示，由於要趕著去台北工地做事，太晚出門以致有點匆忙，導致行車速度比較快，車身才會搖晃不已，並不是前一晚有喝酒造成，經員警實施酒精測試果然沒喝酒。

簡員於是盤查同車乘客，35歲車姓男子表示，由於趕著跟老闆出門，匆忙間沒帶證件出門，王男也幫忙證實，簡員於是請車男提供身分證號供查證，只見車男愣了一下，卻怎麼也背不出自己的證號，然後打開手機似乎在翻找甚麼資料，期間還並不時用眼角偷瞄員警。

簡員察覺有異，開門見山地詢問車男「你卡了什麼案子？」車男見狀，只得回答「毒品通緝啦！」員警立刻將車男控制並呼叫警力支援，一聽是通緝犯讓王老闆傻眼直罵「你怎麼沒有先講啦！」經查車男涉嫌詐欺、竊盜、毒品案件遭各地方法院及地檢署發布通緝中，警詢後押解歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園警分局中路所員警今天清晨在文中路上發現王姓男子駕駛小貨車疾駛搖晃、懷疑酒駕，攔下盤查發現王男（右）酒測值為0，隨口查詢副駕駛座車男（左）資料，赫然發現竟是毒品等3案的通緝犯，當場逮捕歸案。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局中路所員警今天清晨在文中路上發現王姓男子駕駛小貨車疾駛搖晃、懷疑酒駕，攔下盤查發現王男（右）酒測值為0，隨口查詢副駕駛座車男（左）資料，赫然發現竟是毒品等3案的通緝犯，當場逮捕歸案。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局中路所員警今天清晨在文中路上發現王姓男子駕駛小貨車疾駛搖晃、懷疑酒駕，攔下盤查發現王男酒測值為0，隨口查詢副駕駛座車男資料，赫然發現竟是毒品等3案的通緝犯，當場逮捕歸案。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局中路所員警今天清晨在文中路上發現王姓男子駕駛小貨車疾駛搖晃、懷疑酒駕，攔下盤查發現王男酒測值為0，隨口查詢副駕駛座車男資料，赫然發現竟是毒品等3案的通緝犯，當場逮捕歸案。記者陳恩惠／翻攝

通緝 毒品 桃園

延伸閱讀

影／害人害己！桃園車違規左轉遭直行車撞上

桃園路邊身障車格遭占用成常態 計費員明年起協助告發

飆仔退散！和平警一晚攔查罰8車 車主吞萬元並令改回

中國使館要求英國緝拿鍾翰林歸案 遣返香港

相關新聞

桃園小貨車疾駛一路晃...警一攔查駕駛沒事 助手卻「3條通」

王姓男子承包北市某工地水電工程，今天清晨駕駛小貨車搭載助手一路疾駛趕著上工，卻在行經桃園區文中路時，因小貨車行車過程搖搖...

油輪接駁運35億大麻 10人收押

橋頭地檢署近日指揮海巡署查緝運毒案，起獲我國海巡史上最大宗大麻走私案，查獲管筏載運大麻二二一公斤、海漂大麻一一五九公斤，...

調查局打詐督導中心主任謝在富調諮詢業務處 遺缺溫俊雄接任

法務部調查局今公布簡任人員職務異動名單。其中，經濟犯罪防制處專門委員謝在富調諮詢業務處，由洗錢防制處簡任秘書温俊雄調任經...

男疑玩百家樂欠千萬賭債上月被擄 南警向上追查再逮5嫌

台南陳姓男子疑因積欠1千多萬元賭債，上月3日在桃園高鐵站旁被人帶上車後，遭控制行動至台南仁德等地藏匿，家屬5日向警方報案...

影／通緝犯攜毒搭小黃 遭北警攔檢不解：怎會攔計程車？

台北市警方前天在大同區環河北路執行路檢，攔查一輛計程車時，乘客王男神情緊張，員警清查發現王男遭台中、新北地檢通緝在案，又...

橋檢破獲35億史上最大宗「大麻走私案」10人收押禁見

橋頭地檢署檢察官楊翊妘近日指揮海巡署查緝運毒案，起獲我國海巡史上最大宗大麻走私案，計管筏載運大麻221公斤大麻毒品、海漂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。