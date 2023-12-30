桃園小貨車疾駛一路晃...警一攔查駕駛沒事 助手卻「3條通」

王姓男子承包北市某工地水電工程，今天清晨駕駛小貨車搭載助手一路疾駛趕著上工，卻在行經桃園區文中路時，因小貨車行車過程搖搖晃晃，遭桃園警分局中路派出所員警懷疑酒駕攔查，王男酒測值為0，詢問助手卻獲支吾回應，深入追查發現車男正因毒品、詐欺及竊盜等罪通緝中，當場將他逮捕歸案。

桃園分局說明，中路所員警簡成驊今天清晨6點20分在轄區內巡邏時，行經文中路發現有輛小貨車於行進間不斷搖晃，隨即上前將小貨車攔停盤查；自營水電工程行的王姓男子喊冤表示，由於要趕著去台北工地做事，太晚出門以致有點匆忙，導致行車速度比較快，車身才會搖晃不已，並不是前一晚有喝酒造成，經員警實施酒精測試果然沒喝酒。

簡員於是盤查同車乘客，35歲車姓男子表示，由於趕著跟老闆出門，匆忙間沒帶證件出門，王男也幫忙證實，簡員於是請車男提供身分證號供查證，只見車男愣了一下，卻怎麼也背不出自己的證號，然後打開手機似乎在翻找甚麼資料，期間還並不時用眼角偷瞄員警。

簡員察覺有異，開門見山地詢問車男「你卡了什麼案子？」車男見狀，只得回答「毒品通緝啦！」員警立刻將車男控制並呼叫警力支援，一聽是通緝犯讓王老闆傻眼直罵「你怎麼沒有先講啦！」經查車男涉嫌詐欺、竊盜、毒品案件遭各地方法院及地檢署發布通緝中，警詢後押解歸案。

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