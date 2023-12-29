男疑玩百家樂欠千萬賭債上月被擄 南警向上追查再逮5嫌

台南陳姓男子疑因積欠1千多萬元賭債，上月3日在桃園高鐵站旁被人帶上車後，遭控制行動至台南仁德等地藏匿，家屬5日向警方報案，隔天嫌犯車輛在安平區活動，順利救出被害人，並逮捕邱姓及陳姓兩嫌，專案小組昨天擴大追查，再逮王姓男子等5嫌，查扣安非他命426公克等證物。

警方調查，被害陳男家人經營當鋪，家境富裕，月前疑玩賭百家樂，積欠1600萬元賭債，賭場代理人委由人處理債務。他因陪妻子回娘家待產，對方利用陳熟識女子上月3日在桃園高鐵站旁停車場，相約談債務後，遭騙帶離後即與家人失去聯繫。

期間，他遭控制行動至台南仁德、白河及安南區等地藏匿。家屬因擔心其安危，在11月5日向桃園市中壢警分局報案。

台南市刑警大隊科偵隊獲報後，與中壢警分局共組專案小組追緝，隔天下午1時許發現犯嫌使用車輛正在安平地區活動，立即通報攔截圍捕，台南市警四分局線上警力攔截白色轎車，逮捕涉案30歲邱姓及25歲陳姓男子2人，救出被害人沒有外傷，並在車上起獲安非他命、吸食器及K盤等物。

警方指出，被害人因債務糾紛而遭人設局擄走，專案小組循線擴大向上追查，昨天分別永康、安南、南區等地同步執行搜索，順利將33歲王姓男子為首等5名嫌犯緝獲到案，並在31歲楊姓男子住處查扣4包、共計426.9公克的安非他命及手機等證物。

經警方詢問後，將王等5嫌依涉違反組織犯罪、妨害自由、毒品等案，移請台南地檢署偵辦，檢方複訊認楊男有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。

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