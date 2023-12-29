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影／通緝犯攜毒搭小黃 遭北警攔檢不解：怎會攔計程車？

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方前天在大同區環河北路執行路檢，攔查一輛計程車時，乘客王男神情緊張，員警清查發現王男遭台中、新北地檢通緝在案，又在王男身上查獲毒品海洛因、安非他命等證物，王男自知法網難逃，無奈詢問「你們怎麼會攔計程車？」警詢後依法送辦。

警方調查，台北市保安警察大隊員警12月27日下午3時許在環河北路執行路檢，攔停計程車時發現後座的44歲王男神情緊張，清查其身分後，確認王男因涉及詐欺案，分別遭台中、新北地檢通緝在案。

王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」當場遭逮。

據悉，王男曾涉多起毒品案，近年因提供金融帳戶給詐欺集團行騙，及網購時不依約支付費用等案，接連遭台中、新北地檢通緝；王男為躲避查緝，平時居無定所，外出皆搭乘計程車行動，此次落網後坦承持毒，供稱自用否認販賣，但由於期攜帶毒品不少，且都已分裝完成，警方不排除王男有犯毒之虞。

警方表示，全案分別依違反毒品危害防制條例罪嫌、詐欺通緝犯將王男送辦並歸案，將持續清查毒品源頭，釐清有無共犯。

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王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝
王男身分曝光，下車受檢，自知法網難逃，主動交出海洛因6包、安非他命3包等違禁品，並詢問員警「你們警察怎麼會攔計程車？」，當場遭逮。記者李隆揆／翻攝

計程車 毒品 通緝

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