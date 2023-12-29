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橋檢破獲35億史上最大宗「大麻走私案」10人收押禁見

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地檢署檢察官楊翊妘近日指揮海巡署查緝運毒案，起獲我國海巡史上最大宗大麻走私案，計管筏載運大麻221公斤大麻毒品、海漂大麻1159公斤，並於興達港外海攔截蒙古籍運毒油輪母船，總計查獲毒品1381公斤，逮捕黃姓等被告共10人，檢依毒品危害防治條例，向橋頭地方法院聲押禁見獲准。

據了解，這起緝毒案，專案小組集結澎湖、台南、高雄大批海巡署偵防分署以及艦隊分署海巡弟兄，以及警政署刑事局電信偵查大隊、高雄、台南、嘉義、台中、台北等單位組成專案小組，歷經3個月縝密蒐證，充分掌握黃姓被告的船筏動態後，檢察官楊翊妘在12月9日即領軍指揮，海上突擊查緝。

檢方指出，10日凌晨，海巡隊先在高雄西北方外海登檢一艘台南市籍「南○筏」管筏，當場查獲載有4大袋第二級毒品大麻221.7公斤，隔日在該管筏接駁海域，再次發現漂流無人救生艇及拖繩上載有20袋相同外包裝的大麻載浮載沉，經帶回清點後總重達1159.3公斤。

專案小組隨後再掌握「蒙古籍油輪」為本次運毒母船，據了解，蒙古籍船好登記難管制，易成為不法走私集團的犯案工具，因此，檢方特派巡防艇前往登檢攔截帶返調查，果然成功破獲這起利用母船運毒，由小船接駁搶灘的犯罪模式。

據悉，這起大麻走私案的查獲毒品數量，是我國史上最大宗，共計查獲第二級毒品大麻 1381 公斤，若捲成大麻菸，約可供280萬人次吸食，市值高達35億元。檢方將持「追本斷源」精神，追查毒品幕後集團，共創無毒家園。

橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
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橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮破獲我國史上最大宗大麻走私案。記者古和純／翻攝

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