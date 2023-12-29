民調指逾7成滿意維護治安工作 警政署：持續精進

中正大學犯罪研究中心今天公布「112年民眾對警察重點施政作為滿意度進行手機調查研究」結果，對警察維護治安工作滿意度有74.91%。警政署指出，將持續精進各項維護治安作為。

由國立中正大學犯罪研究中心公布的「112年民眾對警察重點施政作為滿意度」調查結果，民眾對住家安全感滿意度、警察維護治安工作滿意度、警察機關各項施政，都持正面肯定。

調查結果顯示，「住家與社區治安狀況的觀感」有90.25%民眾感覺住家附近安全，多數民眾對自家附近安全度具相當信心與肯定，整體居家或社區治安滿意度突破9成的正向評價，但對整體治安狀況觀感，有49.24%民眾認為當前治安良好，未達半數以上民眾認可。

至於民眾對「警察維護治安工作」滿意度為74.91%，比去年68.4%較高。針對第一線警察表現，78.80%民眾對警察機關處理民眾案件或求助電話時的態度表達滿意，顯示多數民眾肯定警察機關專業態度。

調查也提到，民眾對警察機關各項施政，多持正面肯定滿意度，包含查緝毒品、加強取締酒駕、維護交通安全勤務、提供便民措施、遏止聚眾鬥毆事件、即時抓回監所逃犯、犯罪預防宣導，正面評價占比高。

警政署刑事局今天發布新聞資料指出，中正大學犯罪研究中心自民國97年起，長期關注治安議題且是第三方公正機構，所作民調具客觀性和科學性，並貼近民意感受，讓警方可持續檢視及精進各項施政作為，瞭解民眾對治安期許，在推行政策更貼近民眾需求。

刑事局表示，調查結果顯示，警察機關在查緝毒品、打擊街頭暴力、快速緝獲重大案犯等均讓民眾有感，治安是長治久安工作，面對當前社會型態轉變，伴隨資通訊便利，犯罪型態也會利用科技轉型，朝向跨境化、組織分工化、身分隱匿化、金流虛擬化發展。

刑事局指出，將與各警察機關持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會力量，從法制面與行政管理面加以有效防制，讓台灣治安穩定、良好。

由中正大學犯罪研究所中心進行民意調查時間從12月5日至12日，訪問台灣本島及離島地區（澎湖、金門、馬祖），設有戶籍且年齡在18歲以上成年民眾。實際取得有效樣本3001名民眾，在95%信心水準下，全體18歲以上受訪對象抽樣誤差最大為正負1.79個百分點。